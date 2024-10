Inter-Torino 3-2, pagelle: Thuram favoloso 9, Bisseck opaco 5

L’Inter vince per 3-2 contro il Torino a San Siro. Yann Bisseck sbaglia e viene sostituito a fine primo tempo, Marcus Thuram rimedia e ne segna tre in fila. Le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6 – Inizia la partita con un’ottima parata in estensione su Ricci, poi subisce l’ennesimo gol da Zapata. Il colombiano è bravo a tirare alto, impossibile da parare.

YANN BISSECK 5 – Sbaglia il passaggio in uscita, poi sbaglia anche l’uscita subendo il cartellino giallo e lasciando scoperta la difesa punita infatti da Zapata. Troppe disattenzioni in fila, non è possibile continuare così.

– dal 46′ BENJAMIN PAVARD 6 – Entra con la giusta cattiveria in campo e si mangia la fascia destra.

FRANCESCO ACERBI 6 – Controlla a dovere Zapata, soprattutto sulle palle lunghe di Milinkovic-Savic. Delizia San Siro con un assist fantastico per Thuram, sul gol del colombiano forse poteva intuire prima il movimento.

– dall’85’ STEFAN DE VRIJ S.V.

MATTEO DARMIAN 5 – Sbaglia tutti i cross possibili dalla fascia destra e aggiunge un altro fattore negativo. Sul gol di Zapata tarda a capire il passaggio per il colombiano e non stringe, lasciandolo solo in area di rigore.

– dal 68′ DENZEL DUMFRIES 6 –

DAVIDE FRATTESI 6.5 – Fisicamente è in una forma strepitosa. Evita qualche contropiede di troppo nel primo tempo, si avvicina anche al gol ma non è una novità per lui.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Il baluardo a difesa della porta nerazzurra quando l’Inter sale all’attacco. Gestisce il gioco da dietro e lo fa nel migliore dei modi. L’intervento su Masina non ha senso, rimette in gioco il Torino senza che avesse mai fatto un tiro nel secondo tempo.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Guida la ripartenza del 3-1 di Marcus Thuram, dà la palla con i tempi giusti a Bastoni per il cross in mezzo.

– dal 77′ PIOTR ZIELINSKI S.V.

FEDERICO DIMARCO 7 – Rimane il migliore di questo inizio di stagione. I suoi scambi con Bastoni ed Acerbi danno vita ai primi due gol nerazzurri, i cross sono sempre eccellenti e pericolosi.

Inter-Torino, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 9 – Coco lo sognerà di notte. Gli salta in testa due volte e fa dei gol strabilianti, da attaccante vero quale prima non era. Movimenti da far rivedere alle future punte nelle scuole calcio. Prima tripletta in carriera nella ripresa, che spettacolo!

– dal 68′ MEHDI TAREMI 5.5 – Si impegna e in fase di non possesso dà tutto il possibile. Sbaglia un’occasione impossibile a porta quasi vuota.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Di testa ha due grandi occasioni per segnare: in una manca la porta, nell’altra manda centrale e sulla ribattuta segna Thuram. Non è nel suo momento migliore, i tre gol nell’ultima settimana non sono bastati.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Inizialmente l’Inter è lenta nella manovra e crea poco: l’espulsione di Maripan è un tappeto rosso per la vittoria nerazzurra. Tre gol fatti, il problema però riguarda la difesa. Non è possibile prenderne due da una squadra in dieci uomini al 20′, non ci sono giustificazioni. Quattro partite in sette di campionato in cui si subiscono almeno due gol, numeri che non sono da squadra che può vincere lo Scudetto. Buona la vittoria, ma i messaggi non sono affatto convincenti.

Le pagelle degli avversari: il Torino di Vanoli

TORINO – Milinkovic-Savic 5.5; Walukiewicz 6, Coco 5, Maripan 3; Lazaro 6 (Vojvoda 6), Linetty 5.5, Ricci 6.5 (Karamoh S.V.), Gineitis 5.5 (Ilic 6), Pedersen 5.5; Adams 6 (Masina 6), Zapata 7.5 (Vlasic 6.5) All. Vanoli 6.5