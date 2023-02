Inter-Sampdoria Primavera, le pagelle: Stankovic, gol e regia di qualità

Inter-Sampdoria, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Primavera, finisce 2-1 per i nerazzurri (vedi tabellino). Il migliore in campo è Aleksandar Stankovic, che di fatto decide la sfida con un grandissimo gol.

ALESSANDRO CALLIGARIS 6 – Sul gol non può fare molto, ma per il resto, quando impegnato, fa quello che deve fare.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – LA DIFESA

MATTIA ZANOTTI 6 – Attivo sia in fase difensiva che in fase offensiva.

FRANCESCO STANTE 5,5 – Si perde Montevago sul gol della Sampdoria.

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Tenta spesso la sventagliata. Difensivamente chiude bene gli spazi agli avversari.

ANDREA PELAMATTI 6 – Bene in fase di spinta, si fa vedere con continuità.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSANMIRO 6 – Prima da titolare per il nigeriano, che mostra qualità tecniche importanti che torneranno utili.

– Dal 54′ ISSIAKA KAMATE 6 – Entra bene in partita e si distingue per gli inserimenti e i palloni recuperati.

ALEKSANDAR STANKOVIC 7 – Il migliore in campo. La fase di regia è buona come sempre, ma il gol del 2-0 è una gemma rara.

– Dal 83′ SAMUEL GRYGAR SV

JACOPO MARTINI 6 – Buoni gli inserimenti, è più presente rispetto al solito. Bene anche in fase di copertura.

– Dal 54′ LUCA DI MAGGIO 5,5 – L’ingresso è buono, ma la doppia occasione per andare sul 3-1 malamente sprecata gli costa l’insufficienza.

Inter-Sampdoria Primavera, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 6 – Partita di corsa e di strappi. Moto perpetuo fino all’ultimo minuto.

DENNIS CURATOLO 7 – Sostituisce bene Esposito, portando i suoi in vantaggio e lottando su ogni pallone.

Dal 64′ AMADOU SARR 6 – Buon ingresso, nonostante l’unica conclusione effettuata verso la porta.

NIKOLA ILIEV 6,5 – Regala l’assist dell’1-0 a Curatolo ed è una costante spina nel fianco per la retroguardia blucerchiata.

Dal 83′ FRANCESCO PIO ESPOSITO SV

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6,5 – Effettua qualche cambio di formazione rinunciando ad alcuni titolari. La squadra, nonostante ciò, entra in campo decisa. L’unica pecca riguarda il non essere riusciti a chiudere la partita prima, dovendo così attendere il triplice fischio dell’arbitro cercando di difendere il vantaggio.