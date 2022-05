Inter-Sampdoria, le pagelle: Perisic 8, Correa segue! Qualche voto politico

Inter-Sampdoria è terminata 3-0. Una bella vittoria che non serve per la classifica in virtù dello 0-3 di Reggio Emilia. La doppietta di Correa completa la domenica nerazzurra dopo il gol di Perisic, che si conferma migliore in campo (e della stagione). Di seguito le pagelle di Inter-Sampdoria in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 6 – Il capitano chiude imbattuto a San Siro la sua ultima stagionale. Aggiunge un clean sheet alla sue statistiche. Resterà da titolare?

Inter-Sampdoria, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 6.5 – Nessun problema contro gli attacchi blucerchiati.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Vedi Skriniar.

– Dal 73′ ANDREA RANOCCHIA 5.5 – La squadra inizia a traballare dietro dopo il suo ingresso. Ultima in maglia Inter per l’ex capitano? Voto politico.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Vedi de Vrij e Skriniar.

– Dal 60′ FEDERICO DIMARCO 6 – Entra a partita virtualmente già finita e fa il suo.

Inter-Sampdoria, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Buona prova sulla destra pur senza particolari fiammate.

NICOLÒ BARELLA 7 – Un’ora ad alti livelli con l’ennesimo assist stagionale.

– Dal 60′ ARTURO VIDAL 5.5 – Non dà il 100% nell’ultima mezz’ora in maglia nerazzurra.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Normale amministrazione davanti alla difesa da parte di colui che è stato premiato in quanto centrocampista migliore della Serie A.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Probabilmente il migliore in mezzo per qualità e quantità. E anche per lui arriva un altro assist.

IVAN PERISIC 8 – Apre la partita con un gol dei suoi ma il vero capolavoro è l’inizio dell’azione. Entra nel secondo gol e – incredibilmente – anche nel terzo. Calciatore di un altro livello. Esce per infortunio. Blindatelo! Il migliore.

– Dal 60′ ROBIN GOSENS 6 – Torna in campo dopo tempo e fa di tutto per farsi apprezzare.

Inter-Sampdoria, le pagelle degli attaccanti

LAUTARO MARTINEZ 6 – Si muove bene ma non trova la via del gol negli ultimi 90′ stagionali.

JOAQUIN CORREA 7.5 – Chiude con una doppietta a Milano proprio come aveva iniziato la stagione a Verona. Non serve a niente ma – forse – fa ben sperare per il futuro.

– Dal 73′ FELIPE CAICEDO 5.5 – L’ultima apparizione sembra quasi la prima. Avrebbe strappato la sufficienza politico solo con il gol prima dell’addio…

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 7 – Non gli si può dire nulla per l’ultima partita stagionale. Schiera la formazione migliore possibile post-mercato estivo e forse non è un caso che Correa lo ripaghi con la terza doppietta stagionale. Peccato per l’amarezza del non-Scudetto ma serviva letteralmente un miracolo sportivo. Che sia un punto di (ri)partenza.

I voti degli avversari: la Sampdoria di Giampaolo

SAMPDORIA 5: Audero 7; Bereszynski 5, A. Ferrari 5, Yoshida 5 (dal 78′ Magnani SV), Augello 5; Candreva 5 (dal 62′ Damsgaard 6), Rincon 6 (dall’84’ Yepes SV), Vieira 5.5 (dal 78′ Askildsen SV), Thorsby 5 (dal 62′ Trimboli 6), Sabiri 5; Caputo 5. All. Giampaolo 5