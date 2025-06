Inter-River Plate 2-0, pagelle: Pio Esposito bomber 8, Sucic maestro 7

L’Inter ha vinto contro il River Plate per 2-0 e ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Pio Esposito è stato un bomber da 8, Petar Sucic è entrato da maestro 7. Le pagelle.

YANN SOMMER 6 – Solo una parata importante nei 90 minuti. Blocca la conclusione centrale di testa di Colidio nel secondo tempo.

Inter-River Plate, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – In un pomeriggio complicato, sporco, pieno di contrasti, il difensore sa sporcarsi e si adegua ai ritmi del River Plate. Perde pochissimi duelli e domina la sua fascia uscendo per un piccolo problema all’anca.

– dall’83’ STEFAN DE VRIJ S.V.

FRANCESCO ACERBI 7 – Il suo primo tempo è da scuola di difensori centrali. Anticipa Miguel Borja quattro volte consecutive, se non ci arriva di testa mette il gambone davanti all’attaccante.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Si oppone alla velocità di Mastantuono sfruttando la sua fisicità e vincendo l’uno contro uno. Chiude la partita con un gol da esterno offensivo mancato: attende il pressing da dietro, fa un tunnel all’avversario e di sinistro segna il definitivo 2-0.

Inter-River Plate, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – La sfida con Acuna è un duello da far west, lo vince e va bene ma serve di più. Ci si accontenta della sua prima al rientro dall’infortunio, ci sono le potenzialità per fare sicuramente meglio.

NICOLÒ BARELLA 6 – Dà una mano ad Asllani in cabina di regia ed è lui a prendersi più responsabilità in fase di possesso rispetto a Mkhitaryan. È il primo dei sostituti nel reparto di centrocampo.

– dal 62′ PETAR SUCIC 7 – L’Inter ha scoperto a Seattle un maestro di calcio. Assist per il gol di Pio Esposito e altro passaggio vincente mancato per Mkhitaryan. Nel frangente appena citato fa un’azione clamorosa danzando con il pallone tra i piedi. MA-GI-A!

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Nel primo tempo è di gran lunga il peggiore in campo. Non mette lo stesso livello di cattiveria degli avversari e si fa sovrastare. Nella ripresa sale in cattedra e gestisce ogni pallone nel miglior modo possibile. Fa l’assist per il gol di Bastoni.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Se il campo fosse di 70 metri lui sarebbe il migliore sempre. Peccato che esistono anche gli ultimi 30 metri verso la porta del River e lì l’armeno sbaglia di tutto. Non conclude un passaggio decisivo e ha due occasioni nitide da gol entrambe non concretizzate. L’ultima anche a porta vuota…

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Arriva sul fondo, stavolta almeno ci arriva, però manca ancora la precisione sui cross con il suo sinistro. L’esterno è nuovamente rimandato.

– dal 62′ CARLOS AUGUSTO 6 – Contro gli argentini è quasi un derby e lo sente, tanto che riceve subito l’ammonizione. Falloso e cattivo dal primo minuto in cui entra, perfetto così!

Inter-River Plate, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 7 – Manda al bar i difensori del River Plate, prende un palo e gli viene tolta la gioia del gol da un miracolo di Armani. Il Toro è più in forma che mai e meriterebbe la terza rete in altrettante gare del Mondiale per Club.

– dal 73′ VALENTIN CARBONI 6 – Non entra bene come nella scorsa con gli Urawa Reds, conferma comunque le ottime sensazioni sulla sua utilità nella rosa.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 8 – Sportellate, grande lavoro spalle alla porta, qualità nell’appoggio per i centrocampisti e pericolo numero uno per gli avversari. Sblocca la gara al 72′ ed è l’uomo copertina di Inter-River Plate. A Seattle è nata una stella!

– dall’83’ SEBASTIANO ESPOSITO S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 8 – Già sul piano della comunicazione vince mostrando coraggio e grande personalità. Si sta mettendo sulle spalle l’Inter e lo sta facendo senza alcun tipo di problema. Le sue novità tattiche inoltre portano risultati e cominciano a far vedere una nuova versione dei nerazzurri. Contro il River Plate l’Inter gioca con verticalità e sfruttando la profondità anche sulle palle alte con Pio Esposito. Nel secondo tempo la soluzione Dumfries alto funziona e i cambi svoltano di nuovo il match: il primo è Sucic che fa l’assist.