Inter-RB Lipsia 1-0, pagelle: de Vrij un muro 7.5, Zielinski maestro 7

L’Inter vince contro il Red Bull Lipsia con il risultato di 1-0. Piotr Zielinski incanta San Siro con una maestria assoluta, Stefan de Vrij è una diga in difesa. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – Deve fare una sola parata su Nusa, anche complicata. La fa e si porta a casa un voto oltre la sufficienza.

Inter-RB Lipsia, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 5.5 – Si fa rubare palla da Openda come fosse un ragazzino, prende l’ammonizione e soffre l’attaccante continuamente. Sembra ingolfato e viene sostituito per infortunio.

– dal 43′ YANN BISSECK 6 – Entra a freddo e gioca in uno contro uno con Openda: non lo fa passare mai, ma proprio mai.

STEFAN DE VRIJ 7.5 – La sua scivolata in area di rigore vale un gol nel secondo tempo. MONUMENTALE in difesa, domina ancora una volta dopo l’Arsenal e merita il premio di migliore in campo.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Difensivamente impeccabile, arriva anche sul fondo in un’occasione nel primo tempo sfruttando il passaggio di Zielinski.

– dal 65′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra da braccetto sinistro e torna nel ruolo dove tanto bene aveva fatto lo scorso anno. Perfetto anche oggi!

Inter-RB Lipsia, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – La sua progressione ad inizio secondo tempo ricorda Maicon, ma non solo. Salva una conclusione di Nusa a botta sicura a pochi minuti dalla fine. Questo Denzel è ciò che serve ad Inzaghi.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Ha qualità e si vede, ma oggi non è lui il migliore del centrocampo. La corsa al 92′ in pressing fa capire il livello del giocatore e vice-capitano nerazzurro.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Uno dei pochi tiri del Lipsia nasce da una sua palla persa. Non avviene così spesso e quando avviene bisogna sottolinearlo. Per il resto prestazione sufficiente.

– dal 76′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Avrebbe meritato il gol, ma l’arbitro inspiegabilmente lo annulla. Peccato!

PIOTR ZIELINSKI 7 – La miglior prestazione del centrocampista da quando è arrivato all’Inter. Un maestro di danza con la palla tra i piedi, disegna calcio e dà spettacolo a San Siro. Che bello vederlo quando è in giornata!

FEDERICO DIMARCO 6.5 – I suoi cross rimangono un pericolo costante, da uno di questi nasce l’autogol di Lukeba. Sempre efficace!

Inter-RB Lipsia, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 5 – Assente, fuori dal gioco e mai pericoloso contro Gulacsi. Bocciatura pesante, la prima della stagione. Il suo rendimento ora diventa un rebus in casa nerazzurra.

– dal 65′ MARCUS THURAM 6.5 – Ha bisogno di poco tempo per determinare. Aveva fatto il secondo gol, per un fallo inesistente è stato annullato.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Non ha l’occasione per graffiare Gulacsi, ma spalle alla porta lavora benissimo e il passaggio per Dumfries ad inizio secondo tempo è poesia.

– dal 76′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – La sua prestazione è giudicabile più per la fase di non possesso che altro. Aiuta i compagni nel forcing finale del Lipsia.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Quarta vittoria in cinque partite, tredici punti e primo posto in classifica generale della Champions League. L’Inter è dominante in Champions League e merita tutto quello che ha guadagnato. Anche contro il Lipsia meriterebbe di vincere con due-tre gol di scarto, gli attaccanti però deludono le aspettative e non colpiscono. Meglio di così comunque non si poteva fare, altra partita ai limiti della perfezione!

Le pagelle degli avversari: il Lipsia di Rose

LIPSIA – Gulacsi 6; Geertruida 6 (Gebel SV), Orban 6.5, Lukeba 4, Henrichs 5.5; Baumgartner 5 (Ouedraogo SV) (Vermeeren 6), Kampl 6, Haidara 6.5 (Seiwald 6), Nusa 5.5; Openda 6, Andre Silva 5 (Sesko 5.5) All. Rose 5.5