Inter-Parma 3-1, pagelle: Mkhitaryan assist-man 8, una bocciatura grave!

L’Inter vince contro il Parma con il risultato di 3-1. Henrikh Mkhitaryan oggi è assist-man e merita 8 pieno, Federico Dimarco prende 7 dopo il gol. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Deve fare solamente una parata su Cancellieri, sull’autogol non ha nessuna colpa.

Inter-Parma, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Stringe troppo sul contropiede che porta Cancellieri al tiro nel primo tempo, ma sbaglia solo in quel frangente. Ordinato e decisivo quando fa l’assist di testa per Thuram.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Il suo momento al top della forma aiuta Inzaghi in assenza di Acerbi. Imposta come un centrocampista, difende come una diga.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Più attento al pericolo Man sulla sua fascia piuttosto che ad offendere. Oggi va bene così.

– dal 76′ MATTEO DARMIAN 5.5 – Arriva in ritardo sul gol subito, o meglio sul suo autogol che è una conseguenza.

Inter-Parma, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – L’Inter non gioca praticamente mai sulla destra, ma quando lo fa trova una freccia infallibile. Mette cross pericolosi e trova la traversa nell’unico tiro del match.

NICOLÒ BARELLA 7 – Tecnicamente una delle sue peggiori prestazioni di questa stagione nel primo tempo. Il gol salva la sua partita: stop di petto, scatto in verticale, finta e tiro a mettere a sede difensore e portiere.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Sfiora la rete direttamente da calcio di punizione, ma rimane in mezzo tra Sohm e Bonny in più frangenti e rischia di lasciare troppo spazio.

– dal 71′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Si vede più sui calci piazzati che batte che per altro. Accumula minuti, meglio così in un periodo in cui giocherà meno.

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Nel primo tempo non è il solito, ma chiude con l’assist perfetto per Dimarco dopo la sovrapposizione. Il lancio in verticale per Barella sul secondo gol è poetico!

FEDERICO DIMARCO 7 – Il gol è una perla assoluta e rara. Stop di tacco e tiro di punta di destro a beffare Suzuki. Bello!

– dal 71′ TAJON BUCHANAN 5.5 – Il gol subito dell’Inter è responsabilità inizialmente sua. Perde la palla per un dribbling al centro del campo, inutile.

Inter-Parma, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Segna il decimo gol del suo campionato già a dicembre, è lui il vero bomber dell’Inter. Lo stop in area di rigore e il passaggio di tacco per Lautaro Martinez sono una giocata da top.

– dal 71′ JOAQUIN CORREA 6.5 – Vederlo giocare così è bello. L’acquisto del mercato di gennaio è lui. Due cioccolatini per Dumfries e Lautaro Martinez, quando entra è il centro del gioco nerazzurro.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Sbaglia l’impossibile anche oggi. Di testa tira addosso a Suzuki, col destro esterno manda fuori. Rischia il posto se continua in questo modo, inaccettabile.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter domina dal primo all’ultimo minuto e non rischia praticamente mai. Il gol è semplicemente un errore individuale di Buchanan con successivo ritardo in chiusura di Darmian che butta la palla in rete sfortunatamente. Una squadra così deve vincere il campionato, ha tutte le potenzialità per farlo e il Napoli dovrà avere paura fino all’ultima giornata. Inzaghi guida un’armata, martedì il prossimo appuntamento in Champions League.

Le pagelle degli avversari: il Parma di Pecchia

PARMA – Suzuki 6; Hainaut 5.5, Balogh 6 (Leoni 6), Del Prato 5.5, Valeri 6 (Valenti 6); Keita 5.5 (Almqvist 6), Sohm 6.5; Man 5.5, Cancellieri 6 (Haj Mohamed S.V.), Mihaila 5.5; Bonny 5.5 (Hernani 6.5) All. Pecchia 5.5