Inter-Napoli 1-1, pagelle: Acerbi diga su Lukaku 7.5, Calhanoglu 7!

L’Inter pareggia contro il Napoli con il risultato di 1-1. Francesco Acerbi è una diga ed è il migliore in campo del match, Hakan Calhanoglu a prescindere dal rigore gioca stupendamente. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Para il tiro centrale di Kvaratskhelia, sulla punta di McTominay in area piccola può fare veramente poco.

Inter-Napoli, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Uno contro uno costante con Kvaratskhelia, difficoltà poche. Ha anche l’occasione di segnare, ma viene fermato sul momento di tirare.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Nel primo tempo salva un gol già fatto di Kvaratskhelia con una scivolata che permette di non subire il momentaneo 2-0. Si inserisce anche in area avversaria e sfiora la rete con il sinistro.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Fa il passaggio per il tiro di Calhanoglu, che non è comunque una scelta scontata. Attende, verticalizza e affida un pallone infuocato al compagno.

– dall’89’ STEFAN DE VRIJ S.V.

Inter-Napoli, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – La sua prestazione sarebbe un mix tra la fase difensiva e quella offensiva. Davanti fa bene, è propositivo e pericoloso. Dietro viene condannato dal tocco di McTominay sul primo gol della serata, in cui però testimonia di non aver visto nulla. Subisce anche il rigore in maniera furba su Anguissa.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – La scivolata su Kvaratskhelia nel primo tempo con annessa esultanza fa capire il suo stato d’animo. Vuole lottare, vuole mangiare l’erba e lo fa fino alla fine.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Nel giro di cinque minuti è bastone e carota per l’Inter. Prima rischia di provocare il momentaneo 2-0 con un passaggio scellerato per Lukaku, poi tira fuori una mina da 35 metri degna del miglior Pirlo che gira e beffa Meret. Sbaglia il rigore, ma non fa nulla. Andrà meglio la prossima Hakan!

– dall’82’ PIOTR ZIELINSKI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – La mano che dà è enorme, sia a Dimarco che a Bastoni. Fa entrambe le fasi e le fa nel migliore dei modi.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Bloccato da Di Lorenzo e Politano nel primo tempo, sfortunatissimo nel secondo. Il palo colpito è una beffa che ha pochi eguali.

– dall’82’ MATTEO DARMIAN 5.5 – Il cross di Ngonge è un pericolo non accettabile da correre al 94′, serve maggiore attenzione.

Inter-Napoli, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – Spento con la palla tra i piedi, poco attento e lo si vede nello stop sbagliato subito dopo l’1-0 del Napoli. Serviva di più oggi.

– dall’82’ MEHDI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Assente ingiustificato nella partita odierna. Come spesso è accaduto in questa stagione l’argentino fa rimpiangere il se stesso di un anno fa: lontano parente della sua versione da capocannoniere. Lo stop sbagliato a tu per tu con Meret è un errore da matita rossa, rossissima!

– dall’89’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – La sua Inter domina, si mangia il Napoli e chiude con tantissimi rimpianti lo scontro diretto. Non vince, ma meriterebbe di gran lunga di farlo e solo due pali impediscono ai nerazzurri di gioire per i tre punti. Va tutto bene, vanno ritrovati gli attaccanti ma spetta a loro dare dimostrazioni. L’unico errore del nostro allenatore? Forse la mancata fiducia nei confronti di Taremi, che va messo prima se gli altri due non sono così incisivi.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Conte

NAPOLI – Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Buongiorno 7, Rrahmani 7, Olivera 6; McTominay 7, Gilmour 6 (Lobotka 6), Anguissa 6; Kvaratskhelia 5.5, Lukaku 5 (Simeone 6.5), Politano 6 (Ngonge S.V.) All. Conte 5.5