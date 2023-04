Inter-Monza, pagelle: Bastoni va a farfalle 5, Inzaghi da ‘record′ 3

L’Inter perde ancora in casa, questa volta a passare a San Siro è il Monza con il risultato di 1-0 (vedi articolo). Alessandro Bastoni va a farfalle e si perde Luca Caldirola 5, Simone Inzaghi chiude un record, ma in negativo 4.

ANDRÈ ONANA 6 – Non è mai impegnato, l’unico tiro in porta del Monza entra in rete ma non può niente. Caldirola schiaccia sotto l’incrocio dei pali.

Inter-Monza, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6 – Funge da tappabuchi sulla destra quando il Monza cerca di ripartire. Anche con Caprari non corre pericoli. Nel secondo tempo dà una scossa in avanti ma non è lui a dover risolvere i problemi degli attaccanti.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Nel primo tempo senza un giocatore come Petagna ha vita facile. Salva anche un gol già fatto sul cross di Colpani per Mota. A inizio ripresa è miracoloso per recuperare in scivolata su Carlos Augusto, ma si fa male alla caviglia destra.

– dal 50′ FRANCESCO ACERBI 6 – Appena entrato si invola in area e crossa perfettamente per la testa di Lukaku. Fa un altro cross nei minuti finali ma Lukaku non ci arriva per un soffio. Si fa vedere di più in attacco

ALESSANDRO BASTONI 5 – Con Gosens molto alto gioca da terzino e cerca spesso i suoi cross di sinistro. In difesa lascia qualche spazio di troppo a Colpani. In marcatura si perde Caldirola e si fa trovare impreparato per l’ennesima volta.

Inter-Monza, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Troppo, veramente troppo timido in fase offensiva. Fa tre cross, uno va sui piedi di Gosens gli altri in fallo laterale. Non riesce mai a sorpassare Carlos Augusto, è irritante.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Ogni tanto si rivede la sua sufficienza, ma aumenta i giri del motore del centrocampo ed è quello che dà più spinta anche sfruttando gli appoggi di Lukaku. Nella ripresa cala vistosamente e non entra più nel gioco.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Sbaglia poco e niente, si muove molto e passa da destra a sinistra cercando un pallone da giocare. Tatticamente intelligente, serve un po’ più di velocità nella manovra.

– dal 70′ MARCELO BROZOVIC 5.5 – C’è la dinamicità ma non può niente con una squadra sterile e senza idee. Si fa ammonire per proteste in modo inutile, si adegua alla mediocrità.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Qualche errore di troppo, ma è sempre una spina nel fianco con i suoi inserimenti. Fa ammonire Izzo nel finale di primo tempo, poi recupera una palla da cui nasce un’occasione per Lukaku. Nella ripresa si fa ammonire stupidamente dopo aver perso il pallone in dribbling a centrocampo.

– dal 70′ HAKAN CALHANOGLU 6 – Mette una palla al bacio per Lautaro Martinez, il compagno spreca clamorosamente.

ROBIN GOSENS 5 – Sale per lasciare spazio a Bastoni e rischia di trovare il gol sul cross di Dumfries. Non gli arrivano palle per rendersi pericoloso, ma neanche lui fa qualcosa per aiutare.

Inter-Monza, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 5 – Inizia bene, gioca in appoggio e la squadra riesce a trovare buoni spazi. Sfiora il gol di testa, poi sparisce improvvisamente. Palladino lo fa raddoppiare, l’Inter non è più pericolosa. Si fa rivedere solo nell’uno due con Correa. Nella ripresa alza il ritmo, arriva ancora vicino al gol prima di testa poi col sinistro da fuori area. Troppo poco per chi deve trascinare la squadra, senza i rigori non trova più una rete.

JOAQUIN CORREA 5.5 – È il migliore del primo tempo nerazzurro, il più pericoloso e il più in palla. Pressa gli avversari e non lo aveva mai fatto, si rende protagonista di una serpentina ubriacante e arriva quasi al gol con il sinistro. Nel secondo tempo è completamente nullo e non si spiega la sua presenza in campo per un tempo così prolungato.

– dal 70′ LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Completamente da solo con la palla sul destro tira centrale e spreca una grande chance. Anche di testa non è preciso al 92′ e conclude fuori.

– dall’81’ EDIN DZEKO 5 – Al minuto 95 sbaglia qualcosa di clamoroso di testa. L’insufficienza piena arriva solo per l’occasione sprecata.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 3 – La solita Inter in campionato delude ancora, è lenta e non riesce a superare la difesa attenta e mobile del Monza. Buoni i primi minuti in appoggio su Lukaku, poi il belga viene raddoppiato e la pericolosità nerazzurra si quieta. Non ci sono piani B nella testa di Inzaghi, nel secondo tempo la squadra si sbilancia e anche i brianzoli cominciano a farsi vedere dalle parti di Onana. Come in ogni settimana di campionato non manca la beffa a San Siro, terza sconfitta in casa senza segnare gol. Inzaghi scrive un record negativo in una stagione di Serie A da dimenticare. La Champions League è un miraggio, non ci sono più speranze.

Le pagelle degli avversari: il Monza di Palladino

MONZA – Di Gregorio 6.5; Izzo 6 (Marlon S.V.), Mari 6, Caldirola 7; Ciurria 6, Pessina 6, Rovella 6 (Machin 6), Carlos Augusto 5.5; Colpani 6 (Birindelli 6), Sensi 5.5 (Caprari 6); Dany Mota 5.5 (Valoti S.V.) All. Palladino