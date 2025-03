Inter-Monza 3-2, pagelle: Mkhitaryan da incubo 4, Dumfries treno 8!

L’Inter vince contro il Monza in rimonta con il risultato di 3-2. Denzel Dumfries è un treno e non si ferma mai, Henrikh Mkhitaryan non ne fa una giusta. Le pagelle del match.

JOSEP MARTINEZ 6 – Esce su Birindelli ma non riesce a parare. Anche su Keita non può fare di più, l’ex tira fuori una perla clamorosa.

Inter-Monza, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 5 – Spinge e prova sempre ad aiutare sulla fascia destra per trovare spazi. Sul tiro di Keita sarebbe servita magari una marcatura più stretta, ma lo lascia tirare ed è un responsabilità grave.

– dal 46′ YANN BISSECK 7 – L’assist è una ciliegina sulla torta. Grandissima prestazione, aggressività impressionante e zero errori anche in fase difensiva. L’attacco inizia dalla difesa ed è lui a guidare la rimonta con anticipi veloci per far ripartire le azioni.

STEFAN DE VRIJ 6 – Deve provvedere agli errori dei compagni di centrocampo e di difesa, però non può farlo sempre. Cade assieme alla sua stessa Inter.

– dal 46′ CARLOS AUGUSTO 6 – Crossa tante volte verso il secondo palo, da uno di questi cross nasce il gol del 2-2 di Calhanoglu. Moto perpetuo, ottimo ritorno!

FRANCESCO ACERBI 5 – Attacca e si dimentica quale sia il suo ruolo, ossia quello di difensore. Sul primo gol di Birindelli lascia una prateria sulla sinistra e non si comprende la posizione.

Inter-Monza, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 8 – Riaccende la luce dell’Inter in una serata nera. L’assist per Arnautovic conferma il momento di forma eccellente. Nella ripresa è un fattore determinante, suona la carica e non smette mai di caricare Kyriakopoulos.

NICOLÒ BARELLA 5 – Sbaglia una quantità di passaggi infinita, non alza il pressing su D’Ambrosio quando gli viene chiesto. Gioca a ritmi lenti e soccombe.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – La sua prestazione è tutta nel passaggio sbagliato per Lautaro Martinez che provoca il contropiede dello 0-2 del Monza. Lento, irriconoscibile e peggiore in campo nel primo tempo. Nel secondo fortunatamente sale in cattedra e guida la rimonta. Prima con il gol, poi con la vecchia aggressività in pressing che non gli si vedeva da tempo.

HENRIKH MKHITARYAN 4 – Non può più circolare nel rettangolo di gioco in questo momento. Sbaglia l’impossibile e, come Acerbi, lascia una prateria sul gol dell’1-0 di Birindelli. Mollo e inconsistente come non mai.

– dal 70′ PIOTR ZIELINSKI S.V.

– dal 73′ JOAQUIN CORREA 6.5 – È entrato molto bene, ha giocato tra le linee e si è abbassato spesso per prendere la palla e gestire con calma il possesso.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Sulla fascia non tradisce neanche oggi: sacrificio e qualità al servizio della squadra. Manca un po’ di precisione, poi nel secondo tempo torna in difesa e dà una mano in fase offensiva a Carlos Augusto.

Inter-Monza, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 7 – Segna il gol che forse è quello più importante, vale a dire quello del momentaneo 1-2. Permette all’Inter di tornare negli spogliatoi a -1, nel caso contrario non ci sarebbe stata la rimonta…

– dal 70′ MARCUS THURAM 5 – Sbaglia un gol già fatto quasi a porta vuota prendendo il palo al minuto 82. Avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti.

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Leader assoluto, affamato e a San Siro nuovamente decisivo. La Lega assegna l’autogol a Kyriakopoulos, noi sappiamo che grazie alla sua testa e al movimento il Toro ha firmato anche Inter-Monza.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Ci sono errori gravi nel primo tempo: le due ripartenze del Monza non sono un caso e arrivano da un’eccessiva dose di tranquillità della squadra, che non mostra aggressività. Proprio l’aggressività salva l’Inter nel secondo tempo e permette di chiudere una rimonta che sembrava difficile dopo i primi 44 minuti di gioco.

Le pagelle degli avversari: il Monza di Nesta

MONZA – Turati 8; Pereira 6, Izzo 6.5 (Brorsson SV), D’Ambrosio 5.5; Birindelli 6.5 (Vignato 6), Zeroli 6.5, Bianco 6.5, Castrovilli 6 (Lekovic 5), Kyriakoupoulos 5; Keita Balde 7 (Caprari SV), Mota 6.5 (Ganvoula 5.5) All. Nesta 7