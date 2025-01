Inter-Monaco 3-0, pagelle: Lautaro Martinez da 10! Thuram devastante

L’Inter vince contro il Monaco con il risultato di 2-0. Lautaro Martinez ne fa due e decide il match nel primo tempo, Marcus Thuram è incontenibile. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Zero parate, partita da spettatore non pagante.

Inter-Monaco, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7 – Spinge come un forsennato, pressa chiunque anche in attacco e difende come una diga. Esulta quando blocca il tiro di Akliouche all’inizio, quasi come fosse un gol. Il gol in realtà lo sfiora, tira troppo centrale in area di rigore.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Pulito, perfetto, sempre in anticipo sull’attaccante. Tanti dovrebbero chiedere scusa ad un difensore che alla sua età ha riconquistato la fiducia di tutto l’ambiente.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Fa su e giù fino a che non rimane in campo. Qualità solita nel sinistro, garanzia sulla fascia.

– dal 59′ CARLOS AUGUSTO 6 – Vive in tranquillità la mezz’ora finale da terzo di difesa.

Inter-Monaco, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Solo Dimarco che tira gli toglie la possibilità dell’ennesimo gol a porta vuota. Punta l’uomo e lo mangia costantemente, coraggioso e mai domo.

– dal 75′ MATTEO DARMIAN S.V.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Rischia a fine primo tempo il cartellino giallo da diffidato, si rifà prima con l’assist per Lautaro Martinez. Lo stop di coscia e il colpo di karate per il passaggio a Mkhitaryan è follia calcistica.

– dal 59′ DAVIDE FRATTESI 6 – Si vede poco in campo, aggiunge minuti alle gambe in un momento in cui ne trovava pochi.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Sbaglia più di qualche passaggio in uscita, però recupera diversi palloni importanti per la ripartenza nerazzurra.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Meno sotto la luce dei riflettori rispetto ai compagni. Spinge solamente in un’azione e dal suo tiro nasce il gol del 3-0.

FEDERICO DIMARCO 6 – Sbaglia un’occasione a tu per tu con il portiere, avrebbe potuto servire Dumfries. Sfiora il gol anche su punizione. Attivo, poco preciso.

Inter-Monaco, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 9 – Gioca a calcio in maniera celestiale. È un dio che domina gli avversari e il prato di San Siro. Subisce il rigore con un tocco di fino a sorpassare il difensore, provoca l’espulsione con uno scatto alle spalle di Mawissa. Devastante e nettamente superiore rispetto a chiunque sia in campo.

– dal 59′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Nel giro di due minuti dopo l’80’ sbaglia due occasioni clamorose per segnare. Sfortunato.

LAUTARO MARTINEZ 10 – Per chi aveva dubbi sul suo rendimento in Champions League il Toro risponde a modo: quattro gol nelle ultime due partite e marcatore numero uno all-time dell’Inter nella competizione. Supera Adriano e si regala l’ennesima serata da sogno.

– dal 75′ GIACOMO DE PIERI 6 – Emozione incredibile il suo esordio assoluto con l’Inter in Champions League. La qualità nel sinistro si nota già dai primi tocchi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 – L’Inter prepara la partita alla perfezione e dopo un quarto d’ora chiude i conti segnando due gol e guadagnando la superiorità numerica. I ragazzi riposano, Inzaghi fa esordire De Pieri e finisce il mini-campionato con 19 punti al quarto posto. Più di questo non gli si poteva chiedere, ora testa al Milan!

Le pagelle degli avversari: il Monaco di Hutter

MONACO – Majecki 6; Vanderson 5.5, Kehrer 5 (Teze 6); Salisu 4.5; Mawissa 4; Zakaria 4.5, Camara 5 (Magassa 6); Akliouche SV (Caio Henrique 6), Golovin 5 (Ben Seghir SV), Minamino 6 (Michal 6); Embolo 6 All. Hutter 4