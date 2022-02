Inter-Milan, le pagelle: Handanovic e de Vrij 4.5, inutili gli sforzi da 7.5 di Perisic

Inter-Milan è terminata 1-2. La rimonta rossonera nella ripresa annulla l’ottimo primo tempo nerazzurro. Inzaghi sbaglia i cambi, Pioli li indovina. E i voti completamente specchiati tra i protagonisti in campo dimostrano cos’è andato storto tra primo e secondo tempo. Perisic il migliore, ma Handanovic e de Vrij la fanno grossa. Di seguito le pagelle di Inter-Milan

SAMIR HANDANOVIC 4.5 – Il primo squillo è un tiro velenoso di Tonali dalla distanza al 35′, poi continua a fare da spettatore mentre il collega Maignan è chiamato agli straordinari. Fino ai cambi può ringraziare i compagni per la protezione totale dell’area di rigore, poi – dopo il pareggio regalato – è colpevole nell’1-2 di Giroud con un intervento tutt’altro che da numero 1.

Inter-Milan, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 5.5 – Non ha grosso lavoro finché non si scatena la squadra di Pioli, che nella ripresa inizia a giocare seriamente. Dal suo lato sbuca Giroud per l’1-1, poi è costretto a fermare Theo Hernandez con le cattive. L’ammonizione lo dimostra.

STEFAN DE VRIJ 4.5 – Giroud non è Ibrahimovic e per oltre un’ora non morde, ma appena si sveglia è la fine. In 3′ finisce la partita dell’Inter ed è l’olandese a fare coppia con Handanovic nel concorso di colpe che vale la doppietta del francese. Compleanno da dimenticare.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Fa un’ottima gara sulla sinistra, dove il triangolo con Calhanoglu e Perisic funziona eccome. Ma è in campo anche lui quando il Milan ribalta la partita ed è il primo a cui Inzaghi rinuncia per cercare la reazione.

– Dall’82 MATTEO DARMIAN SV – Cambio disperato di Inzaghi, che abbassa Dimarco in difesa per alzare il resto della squadra. Ma nemmeno Darmian è Perisic, pur mettendocela tutta.

Inter-Milan, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 7 – La superiorità numerica dell’Inter nella metà campo rossonera è merito delle sue sgaloppate sulla destra. Al 10′ gli annullano un gol per fuorigioco di Perisic, ma non si abbatte e continua ad asfaltare la fascia di competenza della coppia Theo Hernandez-Rafael Leao. Sparisce un po’ nella ripresa, rimanendo comunque tra i più brillanti della squadra nerazzurra.

NICOLÒ BARELLA 6 – L’impegno è sotto gli occhi di tutti, la concretezza – purtroppo – anche. Si sbatte dal primo all’ultimo, ma non riesce ancora a fare quel salto di qualità richiesto in certe partite. Anzi, un salto di maturità. L’impressione è che si accontenti del compitino di quantità anziché trainare la squadra con qualità.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – La partita nella partita contro Kessié è stravinta, ma appena Pioli cambia il centrocampo del Milan inizia la vera partita. E lì si vedono alcune lacune. Un leader, in un momento di difficoltà, deve ricompattare la squadra anche a livello tecnico-tattico. Non lo fa. E Inzaghi lo sostituisce per l’assalto finale.

– Dall’82’ MATIAS VECINO SV – Inzaghi gli chiede di fare più l’attaccante che il centrocampista. Di cosa stiamo parlando?

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Mette il solito timbro sulla partita con un assist dalla bandierina. In mezzo al campo garantisce il giusto apporto a entrambe le fasi di gioco, pur mancando la giocata vincente. Tiro da calibrare ma corsa continua da mezzala infaticabile. Essendo già ammonito, dopo l’ennesimo contrasto Inzaghi preferisce non rischiare un rosso da ex.

– Dal 73′ ARTURO VIDAL 5.5 – Fa meno danni degli altri ma non cambia la partita.

IVAN PERISIC 7.5 – Il gol dell’1-0 è il giusto premio a una prestazione di livello nettamente superiore alla media. Sia dei compagni sia soprattutto degli avversari, che non riescono a limitarlo né a superarlo. A farne le spese più di tutti è Calabria, completamente fuori fase. L’ultimo straordinario tackle della sua partita porta alla sostituzione preventiva. Esce dal campo il numero 14 croato, esce dal campo l’Inter. Il migliore.

– Dal 70′ FEDERICO DIMARCO 5 – Male da quinto, male da terzo, male da fermo su punizione. Nei 20′ più recupero a disposizione è impalpabile. Sente particolarmente il Derby di Milano.

Inter-Milan, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 5.5 – Da centrocampista fa una partita enorme. Il problema è che è un attaccante. E non dura più di un’ora. Il sacrificio tattico per un classe ’86 di questa stazza è sempre un merito, ma i gol?

LAUTARO MARTINEZ 5 – Altra prestazione da fantasma, che riesce a ciccare anche quei due buoni palloni che riceve. La scusa del viaggio internazionale può reggere la prima volta, ora è tempo di svegliarsi.

– Dal 70′ ALEXIS SANCHEZ 5 – Ha sulla coscienza il pallone perso che regala l’1-1 al Milan. Fallo? Probabilmente sì, ma resta una palla persa per una superficialità che in Inter-Milan non si può avere né sull’1-0 né sul 3-0. E anche in attacco è fumoso.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 5 – Partita preparata benissimo e letta malissimo. Non c’è critica peggiore per un allenatore. La panchina è quella che è, OK. I cambi, però, sono drammatici. L’ha strapersa contro un Pioli che sbaglia all’inizio e si corregge. Ingiustificabile. La speranza è che sia solo un passaggio a vuoto, perché gli scudetti si vincono e si perdono (anche) in queste partite.

I voti degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN: Maignan 8; Calabria 5, Kalulu 6, A. Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Tonali 7.5, Bennacer 7 (dall’80’ Krunic SV); Saelemaekers 4 (dal 46′ Messias 7) Kessié 5 (dal 58′ Brahim Diaz 7.5), Rafael Leao 5.5; Giroud 8. All. Pioli 7