Inter-Milan 0-3, pagelle: Inzaghi non vince più un derby, disastro!

L’Inter perde contro il Milan con il risultato di 3-0 ed esce dalla Coppa Italia in semifinale. Henrikh Mkhitaryan è un disastro, lo accompagna Mehdi Taremi. Il peggiore però è Simone Inzaghi, le pagelle.

JOSEP MARTINEZ 6 – Non ci sono responsabilità sui gol subiti, forse solo sull’ultimo che gli passa sotto le gambe. La partita comunque era già andata.

Inter-Milan, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Vince ogni singolo duello con Leao, lo intimidisce e lo domina dal primo all’ultimo minuto. Si rifà dopo l’errore di Bologna, ma la squadra non gli va dietro.

STEFAN DE VRIJ 4 – Forse qualche responsabilità sul gol di Jovic c’è. Sull’attaccante non ci doveva essere Darmian in marcatura. Poi ancora la marcatura persa su Jovic nel secondo gol.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Pulisic non lo scalfisce, nemmeno lui però trova lo spazio per far male in avanti. Insolitamente impreciso nei cross.

Inter-Milan, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5 – Sbaglia la prima occasione del match con il destro sul secondo palo, poi si ritrova in marcatura su Jovic e si fa sovrastare. Decisivo in negativo nei momenti clou del match.

NICOLÒ BARELLA 5 – Serve spesso sulla profondità gli esterni, in un’occasione lo fa benissimo per Dimarco che prende la traversa. Sull’angolo del 2-0 perde lo scontro con Leao e lascia il pallone disponibile per Jovic.

– dal 52′ DAVIDE FRATTESI 5 – Come Arnautovic il suo ingresso è indecifrabile. Si fa vedere con qualche rincorsa sugli avversari, ma non è abbastanza.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Partita di altissimo livello, una delle sue migliori in maglia Inter. Recupera tantissimi palloni, va cattivo nei contrasti e vince quasi sempre i duelli. Anche in possesso fa aperture perfette e di grande coraggio verso gli esterni.

– dal 52′ HAKAN CALHANOGLU 5 – La serata è storta e lo si vede anche dalle sue conclusioni tutte sbagliate. Una lascia l’amaro in bocca, era solo dai 20 metri con la mira aperta sulla porta.

HENRIKH MKHITARYAN 4 – Non ne fa una giusta in tutta la partita. Gioca 90 minuti per la squalifica in campionato, era meglio non vederlo oggi!

FEDERICO DIMARCO 4.5 – Avrebbe potuto essere più impattante. Servito tante volte senza successo, anche quando prende la traversa ci mette troppo per tirare. Lontano parente di quello visto fino a qualche mese fa.

– dal 52′ NICOLA ZALEWSKI 5 – Il voto è di default per tutti i sostituti che non hanno dato nulla, ma il polacco è l’unico arrivato al cross e che ha creato situazioni pericolose nel secondo tempo.

Inter-Milan, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 4 – Solo un appoggio per Lautaro è degno di essere ricordato, il resto è un completo incubo. Sembra non conoscere i movimenti che deve fare e fisicamente è indietro rispetto a chiunque. Va a dieci velocità in meno.

– dal 52′ MARKO ARNAUTOVIC 5 – Non è mai entrato. Due tiri, uno respinto e l’altro ciccato finito in rimessa laterale. Che incubo il suo ingresso.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Giocare da solo davanti non è semplice, ma anche lui ha la chance per segnare e di esterno manda alle stelle al primo tempo. Sparisce con il passare dei minuti e non si vede nemmeno la sua ombra.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 3 – Non vincere nemmeno una partita su cinque contro la nona del campionato è un flop clamoroso. L’Inter non c’è più fisicamente e oggi è mancata anche mentalmente. Dalla sosta in poi i secondi tempi sono un rebus, il trend si conferma anche contro il Milan che arriva addirittura sullo 0-3. I nerazzurri sono in crisi nera e nel momento decisivo potrebbero perdere tutto in poco tempo. Inzaghi si gioca troppo in queste ultime settimane.

Le pagelle degli avversari: il Milan di Conceicao

MILAN – Maignan 6.5; Tomori 6, Gabbia 6.5 (Thiaw 6), Pavlovic 5.5; Jimenez 7, Reijnders 7.5 (Joao Felix SV), Fofana 6.5, Hernandez 7 (Bartesaghi SV); Pulisic 6 (Loftus Cheek 6), Leao 5.5, Jovic 8 All. Conceicao 8