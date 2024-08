Inter-Lecce 2-0, pagelle: Calhanoglu perfetto 7, Darmian zittisce!

L’Inter vince contro il Lecce per 2-0 e si porta a casa i primi tre punti della stagione a San Siro. Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian sono gli MVP della gara, le pagelle finali.

YANN SOMMER 6 – Non deve mai intervenire questa sera, menomale! Gli serviva una serata tranquilla dopo l’errore di Genova.

Inter-Lecce, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Sempre in proiezione offensiva e mai fermo sulla linea difensiva. Ottima prestazione, ordinata e senza sbavature.

FRANCESCO ACERBI 6 – Krstovic non lo scalfisce proprio. Fa il suo lavoro, lo fa bene e si porta a casa una sufficienza piena.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Nel primo tempo trova spazi da trequartista, ogni tanto è impreciso nei cross ma è giustificato dopo tutte le corse che porta a termine.

Inter-Lecce, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7 – Pronti via fa capire il motivo per cui Dumfries rimane in panchina. È nel posto giusto al momento giusto e di testa ribadisce in rete incrociando e beffando Falcone. Zittisce chi invoca a gran voce l’olandese.

– dal 72′ DENZEL DUMFRIES 6 – Si scrolla di dosso un po’ di timidezza e punta l’uomo riuscendo ad arrivare sul fondo. Segnale incoraggiante.

NICOLÒ BARELLA 6 – Più impreciso rispetto alla partita contro il Genoa, anche se la presenza si fa sentire comunque.

– dal 72′ DAVIDE FRATTESI 6 – Una fame di campo incredibile. Mangia il pallone e gli avversari, non gli capita l’occasione per incidere in fase offensiva.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Il suo primo tempo è un inno alla cabina di regia. Recupera palloni, difende i tagli dei centrocampisti avversari nella propria area di rigore e manda fendenti verso i compagni sulle fasce. Chiude con un gol su calcio di rigore, la sua ciliegina sulla torta.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Sulla sinistra guida Dimarco e gli detta i tempi con la palla tra i piedi. Si diletta anche da traduttore e mediatore tra Taremi ed Inzaghi: Enrico il tuttofare!

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Dal suo cross di sinistro nasce il gol di Darmian di testa, poi non si ripete ma arriva spesso sul fondo e corre come poche volte gli è successo. Ad agosto sembra già in grande forma.

– dal 72′ CARLOS AUGUSTO 6 – Solito buon ingresso per l’esterno, che sostituisce in maniera egregia il compagno Dimarco.

Inter-Lecce, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Gli scambi con Taremi sono continui, l’intesa non è ancora al top ma le impressioni sono ottime. In velocità mette in difficoltà Baschirotto, gli manca solo lo spunto finale.

– dal 76′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Anche quando ha l’occasione di tirare verso la porta si appoggia a Mkhitaryan. Dà comunque qualità al reparto, lo stop al volo sul finale è una delizia.

MEHDI TAREMI 6.5 – Di testa fa l’assist per Darmian dopo cinque minuti dal suo esordio a San Siro. Si muove e si fa vedere dai centrocampisti, non rimane mai fermo ed è dentro al gioco. Nel secondo tempo cala, ma va bene. Può essere il vice-Lautaro Martinez, anche qualcosa in più.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – La sua Inter gioca ancora a bassi ritmi: appena li alza colpisce e affonda il Lecce. Partita gestita con una calma olimpionica, arriva la prima vittoria della stagione e i primi tre punti. Senza Lautaro Martinez è Mehdi Taremi a prendere il posto in attacco e l’intesa con Thuram è quella giusta. Mancano solo i dettagli, i nerazzurri però ci sono e hanno dato ampia dimostrazione questa sera.

Le pagelle degli avversari: il Lecce di Gotti

LECCE – Falcone 6.5; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Gaspar 4.5, Gallo 5.5; Ramadani 5.5, Pierret 6; Banda 5.5 (Tete Morente 6), Rafia 6 (Pierotti 6) (Berisha S.V.), Dorgu 6; Krstovic 5.5 (Coulibaly S.V.) All. Gotti