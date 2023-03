Inter-Lecce 0-0 Primavera, le pagelle: la difesa resiste agli attacchi avversari

Inter-Lecce di Primavera 1 termina 0-0 (vedi il tabellino). Buon risultato per i ragazzi di Chivu – oggi squalificato – nonostante la prestazione non esaltante. Da sottolineare il clean sheet contro la prima in classifica. Merito delle buone prove di Botis e Kassama, il migliore in campo dei suoi.

NIKOLAOS BOTIS 6 – Para con sicurezza e non ha paura a uscire dai pali quando serve.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Nel primo tempo è intraprendente anche in fase offensiva. Cala nella ripresa.

GIACOMO STABILE 6 – Prova sufficiente, senza errori.

SHERIFF KASSAMA 6,5 – Allontana tutti gli attacchi avversari e gioca senza paura.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Fatica in un ruolo decisamente non suo.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSAMIRO 5,5 – Ha il merito di effettuare l’unico tiro in porta dei nerazzurri. Per il resto partita disordinata.

Dal 86′ SAMUEL GRYGAR SV

ALEKSANDAR STANKOVIC 5,5 – Qualche buona apertura ma oggi la regia è ben ostacolata.

LUCA DI MAGGIO 5 – Si vede davvero poco, soprattutto in fase offensiva, nella quale di solito spicca quando entra dalla panchina.

Dal 57′ JACOPO MARTINI 5,5– Non dà la scossa che serve per sbloccare il match.

Inter-Lecce Primavera, pagelle – L’ATTACCO

ENOCH OWUSU 5,5 – Partita nervosa da parte del numero 30. Nonostante il giallo, commette diversi falli e rischia l’espulsione.

Dal 57′ DENNIS CURATOLO 5 – Come Martini, non riesce a spaccare la partita.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 5,5 – Lavoro in appoggio utile come sempre, ma oggi manca la qualità nelle sponde.

NIKOLA ILIEV 4,5 – Un fantasma. Decisamente una partita no per il bulgaro, che non effettua nemmeno una giocata degna di nota.

Dal 73′ AMADOU SARR SV

Il voto alla panchina – ALLENATORE

GABRIELE BONACINA (CHIVU SQUALIFICATO) 5,5 – Il risultato non è da buttare, visto che il Lecce è primo in classifica. Buona la prova difensiva, da rivedere alcune scelte – Fontanarosa da terzino fatica – e la pericolosità in fase offensiva.