Inter-Lazio 2-2, pagelle: Bisseck e Arnautovic decidono Napoli, 3!

L’Inter pareggia contro la Lazio per 2-2 e spreca in questo modo l’occasione per salire al primo posto. Bisseck e Arnautovic decidono per il Napoli, doppio 3. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – A tu per tu con Isaksen battezza il secondo palo e para il tiro risultando ancora decisivo sullo 0-0. Sui due gol subiti può fare molto poco, anzi quasi prende il rigore.

Inter-Lazio, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 3 – Segna il gol dell’1-0 e lo fa con il piede debole spaccando la porta in area di rigore. Regala però lo scudetto al Napoli: quel maledetto braccio che si è allargato costerà caro ed è costato già caro oggi con il rigore per la Lazio.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – La Lazio spesso trova praterie al centro del campo e il difensore non vive una delle sue serate migliori. Taty si gira, gioca e si appoggia bene, il leone non replica le serate leggendarie.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Il buco su Isaksen ha solo un colpevole ed è proprio lui. Sarebbe potuto diventare decisivo per lo scudetto, non un episodio da ricordare insomma…

– dal 91′ NICOLA ZALEWSKI S.V.

Inter-Lazio, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Esce Tavares e sale in cattedra. Segna e il gol poteva valere lo scudetto, peccato per il compagno Bisseck.

NICOLÒ BARELLA 4.5 – Ogni tanto sembra che non sia con la testa in campo e si fa rubare palla troppo facilmente. Sbaglia una quantità di passaggi indefinibile ed è tra i peggiori.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Cattivo e aggressivo su ogni pallone possibile. Mangia il centrocampo della Lazio quando gli è possibile e l’ammonizione è ingiusta. Fa il massimo ed è il migliore del suo reparto, tanto da trovare l’assist per Dumfries.

– dal 91′ PIOTR ZIELINSKI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Sulla scia dell’altra mezzala fa tantissimi errori e non viene neanche sostituito. Serata no e non è la prima quest’anno in campionato.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – I pericoli più grandi del primo tempo arrivano dal suo sinistro. Prima il tiro parato, poi quello respinto da cui è nato il gol di Bisseck.

– dal 68′ CARLOS AUGUSTO 5 – L’occasione sul sinistro capitatagli è clamorosa. L’assist di Correa è perfetto, lui no. Malissimo!

Inter-Lazio, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Si sbatte, combatte contro Gila che è veloce quanto lui e da solo in attacco fa il massimo. Non ha compagni adeguati al suo fianco e soffre per questo.

MEHDI TAREMI 5 – In fase di non possesso dà una mano a Dumfries contro Tavares, ma è un attaccante e dimentica di esserlo. Ancora zero tiri in questa partita, bocciatissimo!

– dal 56′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Si prende responsabilità e anche nel finale affronta palla al piede la difesa della Lazio. Come gli altri si sveglia tardi per far male.

– dal 91′ MARKO ARNAUTOVIC 3 – Liscia il gol che potrebbe valere lo scudetto. A porta vuota sbaglia l’impensabile, incredibile che sia sempre lui ad essere decisivo…per gli altri.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – È inaccettabile perdere un’altra volta lo scudetto all’ultima giornata, inaccettabile perché il Napoli ti dà la chance di sorpasso e il secondo tempo è di un livello troppo basso per essere vero. La squadra si sveglia solo dopo il gol di Pedro ed è tardi per trovare il gol. Questa serata rimarrà nella testa di tanti, tantissimi. Ed è responsabilità anche dell’allenatore stavolta.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Conte

NAPOLI – Mandas 6; Marusic 5.5, Romagnoli 5.5, Gila 7 (Gigot SV), Tavares 6.5 (Hysaj 6); Rovella 6.5, Guendouzi 5.5; Isaksen 4 (Pedro 8), Vecino 7, Dia 6.5; Castellanos 6 All. Baroni 7