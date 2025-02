Inter-Lazio 2-0, pagelle: Arnautovic splende, Taremi nel buio!

L’Inter vince contro la Lazio con il risultato di 2-0 e guadagna la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Marko Arnautovic gioca con la bacchetta e splende, Mehdi Taremi lascia dubbi. Le pagelle del match.

JOSEP MARTINEZ 7 – Pronti via è subito decisivo con la super-parata in stirata su Isaksen sul secondo palo. In tre partite fa tre interventi sensazionali e giustifica l’investimento.

Inter-Lazio, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Zaccagni lo punta meno di quanto si sarebbe aspettato. Controlla non sprecando energie eccessive in vista di sabato, solo una sbavatura per la sua grande sicurezza ad inizio secondo tempo.

STEFAN DE VRIJ 6 – Nel primo tempo in due occasioni lascia colpevolmente la zona centrale scoperta e la Lazio si rende pericolosa. Per il resto gestisce con tranquillità Tchaouna.

YANN BISSECK 6.5 – Fondamentale in fase di costruzione, coraggioso nella spinta in avanti sfruttando le sovrapposizioni di Dimarco.

Inter-Lazio, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN S.V.

– dal 24′ DENZEL DUMFRIES 5.5 – Preciso e puntale in fase difensiva, sbaglia però gravemente nell’intervento su Tavares al minuto 86. Avrebbe potuto provocare il rigore…

DAVIDE FRATTESI 6.5 – Con Darmian si trova al meglio e corre come un centometrista sulla fascia destra. Prestazione più che convincente ed energica nel corso degli 85 minuti in campo.

– dall’85’ NICOLÒ BARELLA S.V.

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Nonostante l’ammonizione mostra coraggio e verticalizza bene verso gli esterni. Si abbassa in fase di possesso e centralmente tocca tantissimi palloni di qualità.

– dal 64′ HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Dagli undici metri ha ghiaccio nelle vene e chiude definitivamente la qualificazione. Chiede scusa ai tifosi e i motivi sono diversi in questa sua stagione.

PIOTR ZIELINSKI 7 – Danza sul campo come fosse all’Inter da una vita. Dà spettacolo con i suoi tocchi nello stretto, si destreggia anche in finte sugli avversari che abboccano facilmente.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Gioca in risparmio energetico dal primo all’ultimo minuto in campo ed è piuttosto evidente. Non fa mai la corsa in più per aiutare i compagni, giustificato.

– dal 64′ ALESSANDRO BASTONI 6 – Entra solo per prendere la testata di de Vrij. Fortunatamente non è nulla di grave.

Inter-Lazio, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 8 – Fa il miglior gol della stagione dell’Inter, timbra per la seconda volta in Coppa Italia ed è il capocannoniere di queste serate. Illumina San Siro e conquista i tifosi per una notte indimenticabile!

– dal 64′ JOAQUIN CORREA 7 – In uno contro uno, come solo lui sa fare nell’Inter, punta Guendouzi e lo scarta come una golia. In area entra in velocità e guadagna il rigore del 2-0. Ottima risposta al sabato di resa con il Genoa.

MEHDI TAREMI 5 – Rimane in campo per 90 minuti, eppure la sua prestazione è qualcosa di indescrivibile. Scialbo, poco presente e coinvolto, poco elettrico. Non fa nemmeno un tiro e per un attaccante è grave una situazione come la sua.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Minimo sforzo, massimo risultato. Lascia spazio alle seconde linee e riceve le risposte che cerca: due gol e vittoria in tasca con grandissima tranquillità. Segna Arnautovic, Correa entra bene e Zielinski è tra i migliori così come Josep Martinez. Sperimenta nel secondo tempo il 4-4-2 con Bastoni e Pavard terzini, non va male perché da lì in poi la Lazio non crea più nulla. Solidità e capacità di ripartenza con Dumfries sulla destra.

Le pagelle degli avversari: la Lazio di Baroni

LAZIO – Mandas 6; Lazzari 5, Gigot 6, Romagnoli 6 (Gila 6.5), Pellegrini 5 (Tavares 6.5); Guendouzi 5, Rovella 6; Isaksen 6.5 (Ibrahimovic 6), Dia 5.5, Zaccagni 5.5 (Pedro 6); Tchaouna 5 (Noslin 5.5) All. Baroni 5.5