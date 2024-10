Inter-Juventus 4-4, pagelle: de Vrij dannoso 4.5! Zielinski da 7

L’Inter pareggia contro la Juventus con il risultato di 4-4. Stefan De Vrij fa malissimo nel primo tempo ed è da 4.5, Piotr Zielinski gioca ad alti livelli e merita il 7. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 5.5 – Forse poteva uscire sul cross di Conceicao, però è veramente vicino il calciatore. Sul secondo gol di Yildiz si fa passare la palla sotto le braccia, male male.

Inter-Juventus, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Il taglio in verticale sul primo gol dell’Inter ricorda quelli che faceva lo scorso anno. Molto più attento rispetto al solito, sta tornando ai livelli che ci aspettiamo da lui.

– dal 63′ YANN BISSECK 5 – Lo si vede passare in area come un vagabondo, guarda il pallone ma non interviene mai. Incomprensibile la sua prestazione, non aiuta Dumfries con Yildiz e se ne esce nel peggiore dei modi.

STEFAN DE VRIJ 4.5 – Colpevole su entrambi i gol. Sul primo va in pressing sulla fascia destra, non rientra in tempo e lascia scoperta la zona centrale della difesa dove si infila McKennie. Sul secondo fa un passo indietro e perde la marcatura di Weah.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – In difficoltà con Conceicao quando si trova uno contro uno. Viene aiutato spesso, ma il portoghese è molto più veloce. Giornata complicata.

Inter-Juventus, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Si conferma in un momento estremamente positivo in fase offensiva, meno in difensiva. Subisce il rigore, segna il gol del 4-2, ma su Yildiz è un disastro completo. Due volte su due lo marca a distanza troppo ampia e gli lascia la possibilità di segnare.

NICOLÒ BARELLA 6 – Per favore, non lo cambiate più dal ruolo di mezzala. Torna nella sua zona naturale e fa una partita da top player nel primo tempo. Il lancio per Pavard sul primo rigore subito da Thuram è pura magia. Nel secondo fa qualche scelta sbagliata e da regista torna nel buio.

PIOTR ZIELINSKI 7 – Manca Calhanoglu, manca Asllani, si prende le chiavi del centrocampo e lo fa al meglio. Si scambia con Barella e guida il reparto molto bene. Poi fa due su due dal dischetto: freddo, preciso e mai in dubbio. Così si tirano i rigori!

– dal 63′ DAVIDE FRATTESI 5.5 – Non dà niente in più al centrocampo ed è uno dei responsabili del 4-4 subito. Esce troppo in fretta e si fa superare da un passaggio lasciando la zona davanti alla difesa completamente libera.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Nel primo tempo sbaglia un contropiede perché attende troppo, ma si rifà con il gol segnato. Non lo faceva da settembre 2023 contro il Milan, è decisivo ancora in uno scontro diretto. Su Conceicao non sa che fare per fermarlo, infatti non lo prende mai.

FEDERICO DIMARCO 6 – Meno coinvolto del solito e più in difficoltà degli altri. Non ha l’occasione per incidere nella metà campo bianconera, soffre le scorribande di Conceicao. Nella ripresa fa meglio, dà l’anima e batte l’angolo del momentaneo 4-2.

Inter-Juventus, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7– Subisce il rigore del momentaneo 1-0 con uno scatto felino, trascina nuovamente l’attacco e lo fa con potenza e velocità. Non ce n’è per nessuno con lui davanti.

– dall’87’ MEHDI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Si sbatte tanto in pressing, sfiora il gol di testa nel secondo tempo ma è fumoso. Si fa anticipare da Kalulu assiduamente e non gioca una partita da sufficienza.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – Le responsabilità dei problemi difensivi non sono proprio sue. I singoli lo tradiscono assiduamente, mancano gravemente e fanno errori che decidono in negativo la partita con la Juventus. Le sue colpe riguardano la condizione fisica: dopo i primi 20 minuti del secondo tempo in cui si sono create 4-5 palle gol l’Inter è sparita e con i cambi ha sofferto ancor di più i bianconeri. Lo scudetto con questi numeri stavolta Inzaghi se lo dimentica.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Thiago Motta

JUVENTUS – Di Gregorio 7.5; Cambiaso 7, Danilo 4.5 (Gatti 6), Kalulu 5.5, Cabal 6.5; Locatelli 6, McKennie 6.5 (Thuram S.V.); Conceicao 8, Fagioli 5.5 (Savona 6), Weah 6.5 (Yildiz 8); Vlahovic 7 (Mbangula 6) All. Motta 7.5