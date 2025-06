Inter-Fluminense 0-2, pagelle: Sommer e Thuram malissimo, 4!

L’Inter perde contro il Fluminense per 2-0 ed esce agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Yann Sommer e Marcus Thuram giocano una delle peggiori partite della stagione, voto 4. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 4 – Il suo Mondiale insufficiente continua e anche oggi c’è il suo zampino sul gol del Fluminense. Non si capisce con Darmian, non esce in area piccola e lascia Cano libero di segnare.

Inter-Fluminense, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 4 – Complice del gol subito dal Fluminense. Si dimentica la marcatura alle spalle, non interviene perché pensa ci sia Sommer in uscita. Nel marasma generale segna Cano.

STEFAN DE VRIJ 5 – Il primo gol nasce da un suo iniziale errore in impostazione. Arriva sul pallone senza cattiveria e si fa mangiare dagli avversari.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Come gli altri in fase difensiva dorme, fa sonni profondi proprio. Subisce anche l’ammonizione e la squalifica conseguente.

– dal 71′ CARLOS AUGUSTO 5 – Si fa vedere solo con il tiro al 91′ sullo 0-1, sbaglia in maniera clamorosa in area di rigore.

Inter-Fluminense, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 4.5 – Un altro giocatore rispetto a quello visto fino all’ultima gara di campionato. Sembra essere tornato l’esterno di inizio stagione. Non punta mai l’uomo, torna solo indietro e si fa beffare anche in fase di non possesso.

– dal 53′ LUIS HENRIQUE 5 – Sbaglia tutte le scelte possibili: dai cross alle giocate singole in uno contro uno. La speranza è che sia fuori forma e che l’acquisto non sia questo.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Come con gli Urawa Reds è il migliore nettamente della sua squadra. Fa dribbling, lancia gli esterni cambiando gioco continuamente ed ha un’energia incredibile.

KRISTJAN ASLLANI 4 – Bocciato, completamente bocciato. Lento, sempre marcato e mai capace di liberarsi dell’uomo in marcatura. Sbaglia passaggi, li fa lenti, non mette grinta in campo. Non merita la riconferma per la prossima stagione.

– dal 53′ VALENTIN CARBONI 6 – Ci prova tanto, ma veramente tanto. In uno contro uno fa bene, gli manca il guizzo vincente. Viene anche da un infortunio pesante.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Soffre i ritmi alti del Fluminense e non dà nulla in più a livello qualitativo al possesso nerazzurro. Sembra di stare uno in meno con lui a centrocampo.

– dal 53′ PETAR SUCIC 6 – Fa meglio di Asllani, anche se ci voleva poco. Dinamico e coraggioso con passaggi che tagliano il campo. Un segnale positivo per Chivu in vista della prossima stagione.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Nel primo tempo è il più pericoloso dei suoi e questo spiega la situazione dell’Inter. Due tiri verso la porta, due parate di Fabio. Poi nella ripresa colpisce anche l’incrocio dei pali sullo 0-2.

Inter-Fluminense, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 4 – Partita ingiudicabile, insufficiente, in linea con tutto ciò che è stato Thuram da gennaio in poi. Si fa sverniciare in velocità anche da Ignacio, lontano parente di quello che si conosceva.

– dal 66′ SEBASTIANO ESPOSITO 6.5 – Crea due occasionissime facendo prima l’assist per la sponda del Toro per de Vrij, poi ancora per Lautaro Martinez in scivolata in area di rigore. Avrebbe anche la possibilità di una conferma per la prossima stagione.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Prima dei minuti finali la sua partita era da 4.5, il voto in più arriva dopo il palo e l’occasione mancata in area di rigore. Non può fare il trequartista, deve stare in area e rimanere lì per segnare.

Il voto in panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 5 – Sbaglia la formazione, sbaglia a dare fiducia a Thuram, sbaglia a scegliere la “vecchia” Inter. Avrebbe dovuto mettere i nuovi, avrebbe dovuto cambiare fin dal primo minuto con Sucic, Valentin Carboni o Sebastiano Esposito. Loro hanno dato la spinta giusta per attaccare e creare pericoli, che prima del 60′ non c’erano mai stati dalle parti del Fluminense. Il problema principale non è però Chivu, bensì l’atteggiamento della squadra. Inizia male e finisce peggio.