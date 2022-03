Inter-Fiorentina, le pagelle: Handanovic evita la beffa, 7! Inzaghi e le sue punte 5

Inter-Fiorentina è terminata 1-1. Stavolta tocca a Dumfries tenere in vita la sua squadra, che va sotto a inizio ripresa e poi non riesce a reagire alla ricerca della vittoria. Inzaghi sembra diventato allergico ai tre punti e i cambi pieni di timore dimostrano che andare avanti un punto alla volta è la strada scelta piuttosto che rischiare di farne zero. Per fortuna ci pensa Handanovic a salvare tutti dalla beffa finale. Di seguito le pagelle di Inter-Fiorentina

SAMIR HANDANOVIC 7 – Sul gol di Torreira fa tutto la difesa, che permette al centrocampista viola l’inserimento in area con tanto di tiro da due passi. Nulla da fare per il portiere nerazzurro, che per il resto risponde quando deve rispondere. E la doppia parata su Ikoné in pieno recupero vale letteralmente il punto guadagnato, perché sarebbe stato 1-2 proprio sul gong.

Inter-Fiorentina, le pagelle dei difensori

DANILO D’AMBROSIO 6 – Solita partita da compitino, con alcune buone giocate e altrettante distrazioni. Partecipa al blackout difensivo che regala il vantaggio alla Fiorentina, poi ritrova un po’ di lucidità e gestisce meglio la palla anche in costruzione. Inutile chiedergli di più.

MILAN SKRINIAR 7 – Il compito di annullare Piatek viene portato a termine con meno problemi del previsto. Giocando in mezzo non può fare altro, giusto prendersela maggiormente con i compagni di reparto sia in fase di costruzione sia di copertura.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Per oltre un’ora gioca con la paura dell’ammonizione che lo estrometterebbe dallo scontro diretto in casa della Juventus. E si vede. Dei tre centrali è quello che si propone di più, ma non convince né in fase difensiva né in quella offensiva. Sbaglia troppi passaggi, ma al 72′ il rischiosissimo salvataggio su Nico Gonzalez mandato a rete vale un gol. E nel suo caso specifico la sufficienza, altrimenti sarebbe stato un 5 pieno.

– Dall’80’ FEDERICO DIMARCO SV – Inzaghi lo schiera per migliorare la costruzione e la pericolosità da fermo. Una mossa che continua ad avere sempre meno senso.

Inter-Fiorentina, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 7 – Ci vuole poco a capire che potrebbe essere la sua partita, viste le praterie lasciate dalla Fiorentina quando gli esterni dell’Inter attaccano la profondità. Nel finale di primo tempo ritarda l’assist vincente per Lautaro Martinez ma a inizio ripresa trova subito il gol del pareggio.

NICOLÒ BARELLA 5 – Si potrebbe fare copia-incolla dell’ultima pagella. Per sintetizzare: troppo fumo, poco arrosto. I bassi stagionale iniziano a essere molti di più degli alti. Un problema da risolvere.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Schierato davanti alla difesa viene annullata completamente il suo apporto offensivo. Poco male, se la manovra fosse ottimizzata. Piuttosto basso, costantemente sulla linea dei difensori, e in troppe occasioni timido. Ma a differenza degli altri “vice-Barella”, almeno non fa danni. Incide poco, nel complesso.

ARTURO VIDAL 6.5 – La carica che ci mette è quasi sempre da 8 in pagella, la precisione non è altrettanta. Si immola per salvare la porta di Handanovic, inventa un movimento acrobatico per cercare di bucare quella difesa da Terracciano. Senza dubbio il migliore sulla linea mediana.

– Dal 90′ FELIPE CAICEDO SV – Torna in campo solo per illudere San Siro di poter ritrovare il bomber di scorta che manca ormai dai tempi di Cruz.

IVAN PERISIC 6.5 – L’assist per il pareggio di Dumfries non è la prima buona giocata della sua partita ma è quella che conta di più. Nel finale è troppo stanco per continuare con il lavoro no-stop soprattutto in difesa, allora perché non avanzarlo nel tridente? Inzaghi lo toglie e l’Inter smette di essere pericolosa come potrebbe.

– Dall’80’ ROBIN GOSENS SV – Il tempo e lo spazio concessigli non giustificano l’investimento fatto a gennaio. Inspiegabile questo tipo di utilizzo controproducente.

Inter-Fiorentina, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 5 – Dopo il primo tempo la domanda è legittima: ha sbagliato gli scarpini o ci sono altri problemi? Nel secondo tempo il dubbio viene chiarito: gli scarpini saranno quelli che sono, ma il centravanti bosniaco comunque non brilla per concretezza e precisione nella giocata. Pur sbattendosi, non si trova mai con il suo partner d’attacco.

– Dal 74′ ALEXIS SANCHEZ 6 – La sufficienza è d’incoraggiamento, perché almeno riesce a crearsi l’occasione da tre punti ma gli viene negata la gioia del gol. Il fatto che entri in campo quando Inzaghi decide di limitare l’Inter è un paradosso inaccettabile. Va sfruttato meglio.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Vedi Dzeko ma con l’aggravante di sbagliare anche di più. Non ha colpe in occasione del gol annullato per fuorigioco. Inesistente il rigore per cui esulta e che gli viene giustamente annullato. Altra prestazione alternata, questa abbondantemente sottotono. Sperando che la prossima, in casa della Juventus, sia quella giusta.

– Dal 74′ JOAQUIN CORREA 5 – Nel suo caso non vale il “trattamento Sanchez”, perché gioca oltre venti minuti senza ancora aver fatto capire perché l’Inter ha stanziato 31 milioni di euro per il suo acquisto. Quando vedremo il valore di questo calciatore?

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 5 – Partita difficile, preparata in una settimana e gestita al solito modo. La formazione iniziale è inattaccabile, ma i cambi? Ennesimo appuntamento di uno show che ora ha davvero del tragicomico. L’Inter non si schioda dal suo modo di approcciare e giocare. Ed è insensibile a qualsiasi piano B. Inzaghi sapeva di avere un solo risultato a disposizione. L’1-1 casalingo contro una Fiorentina tutt’altro che in grande spolvero significa due punti persi. E due punti persi a questo punto della stagione può significare scudetto perso. Impassibile.

I voti degli avversari: la Fiorentina di Vincenzo Italiano

FIORENTINA 6: Terracciano 5.5; Venuti 5, Milenkovic 5.5 (dal 91′ Martinez Quarta SV), Igor 6, Biraghi 5; Castrovilli 6, Torreira 7.5, Duncan 5.5; Nico Gonzalez 6.5 (dal 91′ Callejon SV), Piatek 5 (dal 91′ Arthur Cabral SV), Saponara 6.5 (dal 74′ Ikoné 6). All. Italiano 6