Inter-Fiorentina 2-1, pagelle: Bastoni impreciso 5.5, Barella da 8

L’Inter vince contro la Fiorentina con il risultato di 2-1. Marko Arnautovic decide il match da subentrato, male invece Alessandro Bastoni. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Viene spiazzato sul calcio di rigore di Mandragora, è l’unica azione in cui si vede durante la partita.

Inter-Fiorentina, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Non si ferma e non molla nemmeno un centimetro dal primo all’ultimo minuto. Spinta impressionante e più efficace di quella di Darmian, che gli lascia spazio per attaccare.

FRANCESCO ACERBI 7.5 – Al rientro in campo dopo quasi tre mesi mostra il motivo per cui per Inzaghi è fondamentale. Domina Kean, lo mangia e non lo fa mai muovere.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Arriva spesso al cross, sbaglia e non è preciso però nell’esecuzione. L’unica insufficienza di oggi.

– dal 65′ NICOLA ZALEWSKI 7 – Ancora una volta entra nel migliore dei modi. Gestisce Zaniolo nonostante la differenza fisica, sfiora il gol di sinistro dopo il dribbling su Dodo.

Inter-Fiorentina, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Sostituisce Dumfries facendo il suo compito opposto. Non cerca la profondità, ma attende e lascia spazi.

NICOLÒ BARELLA 8 – L’uomo ovunque in tutto l’arco dei 90 minuti. Incredibile la sua prestazione, anche al 90′ recupera palloni e aiuta la squadra. Leader assoluto, anche più di Calhanoglu a centrocampo.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Si rivede un Hakan in grande spolvero, peccato per l’ammonizione. Viene sostituito a fine primo tempo nonostante una buona prestazione.

– dal 46′ PIOTR ZIELINSKI 7 – La sua calma palla al piede aiuta ad abbassare i ritmi. L’assist potenziale per Zalewski è qualcosa di magico.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Anche con il giallo mantiene la calma e rimane in campo fino al 65′. In pressing è sempre pronto ad accorciare sui difensori avversari.

– dal 65′ DAVIDE FRATTESI 6 – In fase di non possesso aiuta la squadra, è prezioso anche in pressing ed entra in maniera intelligente.

CARLOS AUGUSTO 7 – L’assist per Arnautovic è decisivo e permette all’Inter di guadagnare due punti sul Napoli. Beffa Ranieri anticipando il cross e regalando una palla perfetta al compagno.

Inter-Fiorentina, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Poco tempo in campo per poter giudicare la prestazione. La speranza è che la contusione non sia grave.

– dal 28′ MARKO ARNAUTOVIC 7.5 – Finalmente torna a segnare, finalmente è decisivo e regala ad Inzaghi la prima gioia della stagione. Il suo colpo di testa vale tanto, troppo!

– dal 78′ MEHDI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Prende una traversa di testa, ha una fame indicibile e lotta su ogni pallone. Leader in tutto e per tutto di questa Inter.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Domina la Fiorentina dal primo all’ultimo minuto. Non lascia possibilità alla viola di rispondere, ci pensa solo La Penna a regalare il calcio di rigore che porta al gol subito. Acerbi dà garanzie, Arnautovic rialza la testa e l’Inter vince anche senza Thuram e Dimarco in campo. Adesso il Napoli è a -1 e l’aria di crisi si allontana.

Le pagelle degli avversari: la Fiorentina di Palladino

FIORENTINA – De Gea 5.5; Moreno 5.5 (Fagioli 6.5), Pongracic 5.5, Ranieri 4.5, Gosens 5.5; Mandragora 6.5, Richardson 6 (Cataldi 6); Dodo 5.5, Beltran 6 (Zaniolo 6.5), Parisi 5 (Folorunsho 6); Kean 5 All. Palladino