Inter-Feyenoord 2-1, pagelle: Taremi nel buio 5.5, Mkhitaryan 8

L’Inter vince per 2-1 contro il Feyenoord e accede ai quarti di finale di Champions League. Mehdi Taremi nel buio, Henrikh Mkhitaryan una Honda a centrocampo. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Intuisce la direzione del rigore di Moder, ma non la prende per un soffio. Fa diversi interventi sulle conclusioni da fuori area, niente di più.

Inter-Feyenoord, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Sulla sua fascia il Feyenoord attacca di meno, il rigore concesso non è sua responsabilità. Attacca come non mai nel secondo tempo e prova anche la conclusione. Soffre la mancanza di gol ancora!

FRANCESCO ACERBI 6 – Difende a uomo Ueda, scala e attacca sulla fascia sinistra dimenticandosi che oggi fa il centrale. Sul rigore la posizione è giusta, non lo aiuta il compagno.

– dall’84’ MATTEO COCCHI S.V.

YANN BISSECK 7 – In una situazione di pericolo in fase di possesso chiuso sull’angolo della propria metà campo gestisce con una maestria da centrocampista navigato. Non ha paura di nulla e ha una fiducia nei suoi mezzi incredibile. A destra o a sinistra, i risultati sono sempre positivi!

Inter-Feyenoord, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Sulla destra è una forza della natura, un trattore difficilissimo da fermare. Non gli pesano le partite consecutive, gioca come fosse la prima in campo.

DAVIDE FRATTESI 6 – Ha grande coraggio con la palla tra i piedi e mostra qualcosa di positivo nella prestazione odierna. C’è fiducia sul suo impiego nelle prossime gare.

– dall’84’ THOMAS BERENBRUCH 6.5 – Bastano pochi minuti per attirare l’attenzione di tutti. Qualità e corsa, tutto quello che già fa vedere in Primavera.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Fino al 40′ la sua prestazione è da 6.5: guida i compagni in ripartenza e ha la cattiveria che spesso gli è mancata quest’anno. Poi compie il disastro. In raddoppio su Ueda gli frana addosso e provoca il calcio di rigore per il Feyenoord. Questo errore è decisivo per il gol avversario e non è la prima volta che accade. Non riceve l’insufficienza per il gol su calcio di rigore a inizio ripresa.

– dal 60′ KRISTJAN ASLLANI 5 – Inspiegabile il suo ingresso in campo. Perde una palla a centrocampo, fa fallo tattico e si fa ammonire da diffidato. Salterà l’andata dei quarti di finale, una follia dopo due minuti in campo…

HENRIKH MKHITARYAN 8 – Una delle prestazioni migliori della stagione, che si riassume tutta nel cambio gioco dalla difesa a sinistra verso Dumfries sulla fascia destra. Una sventagliata di 50 metri di rara bellezza! Porta a spasso il centrocampo avversario nel secondo tempo e dà un segnale importante dopo l’infortunio di Zielinski.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Dà il via all’azione del primo gol servendo in profondità Marcus Thuram sulla sinistra. Sfiora anche la rete di testa sugli sviluppi di corner.

– dal 60′ ALESSANDRO BASTONI 6 – Difensivamente impeccabile, oggi non deve neanche alzare i giri per attaccare.

Inter-Feyenoord, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 5.5 – Da Lecce sembra un altro giocatore: fuori dal gioco, non in grado di scattare o aiutare i compagni. L’unica nota positiva oggi è il rigore subito, ma preoccupa la sua condizione fisica.

MARCUS THURAM 7.5 – Non è continuo durante la partita, però fa spettacolo. Segna il gol dell’1-0 mostrando tutta la sua tecnica e potenza, poi sfiora la doppietta due volte nel secondo tempo. La traversa colpita è uno show per pochi.

– dal 71′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Non tira quando può perché vuole far segnare Taremi. Capisce il momento del compagno e cerca di aiutarlo, si dimostra un grande amico!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Vince, risparmia energie, indirizza la gara con il gol dopo 8 minuti e non mette mai a rischio la qualificazione. Serata perfetta a San Siro che festeggia il secondo il quarto di finale in quattro anni con Inzaghi in panchina. Un risultato storico per un club che dal 2010/2011 non aveva più raggiunto tale traguardo!

Le pagelle degli avversari: il Feyenoord di van Persie

FEYENOORD – Wellenreuther 6.5; Read 6 (Mitchell 6), Beelen 5, Hancko 5, Bueno 6; Moder 6, Smal 5.5, Ivanusec 5.5 (Redmond 6); Hadj Moussa 6.5, Ueda 6.5 (Trauner 6) Sliti 5 (Carranza 6) All. van Persie 5.5