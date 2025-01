Inter-Empoli 3-1, pagelle: un Toro da 8, Taremi e Zielinski 4.5!

L’Inter vince contro l’Empoli con il risultato di 3-1. Lautaro Martinez sblocca la serata e merita il premio di MVP. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi un incubo, entrambi bocciati. Le pagelle.

YANN SOMMER 6 – Non può nulla sulla conclusione in area piccola di Sebastiano Esposito. Solo quel tiro arriva, perciò partita da spettatore non pagante.

Inter-Empoli, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Ha una voglia folle di giocare e si vede chiaramente. Combatte, va in fase offensiva e libera la fascia a Dumfries.

– dall’85’ MATTEO DARMIAN S.V.

STEFAN DE VRIJ 5.5 – La battaglia con Colombo la vince, ma Esposito lo lascia sul posto in occasione del gol. Valuta male e gli lascia lo spazio per il tiro.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Cacace lo punta a campo aperto alla fine del primo tempo, lui lo blocca con il tacco e fa ripartire subito l’azione. Non è Bastoni in impostazione, però il suo compito lo porta sempre a termine.

Inter-Empoli, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7.5 – Se comincia a fare anche ottimi cross Inzaghi può dire di aver trovato uno dei migliori esterni in circolazione. Pericoloso e affamato, anche oggi devasta la fascia destra e segna di testa arrivando in cielo.

NICOLÒ BARELLA 6 – Fa il filo al gol, ci prova due volte con colpi al volo da calcio d’angolo ma non riesce. Cerca spesso Dimarco, dovrebbe forse alzare più i ritmi.

KRISTJAN ASLLANI 7 – Tante verticalizzazioni nel primo tempo, una porta al palo di Lautaro Martinez. Buona prova, convince e aumenta la velocità con la palla tra i piedi. Chiude la serata con l’assist per Dumfries da angolo.

PIOTR ZIELINSKI 4.5 – In ombra, fuori dal gioco e dal campo di San Siro. Non lo si vede mai, non cerca i compagni e si nasconde tra le maglie fitte dell’Empoli. Un caso.

– dal 67′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – La differenza rispetto al compagno uscito si vede e non poco. Subito in ritmo e al servizio dei compagni.

FEDERICO DIMARCO 6 – Gyasi lo marca a uomo, lo segue anche in bagno a momenti. Difficile giocare contro un cliente così fastidioso, di più non si può fare.

– dal 78′ ALESSANDRO BASTONI S.V.

Inter-Empoli, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 4.5 – Sembra fuori forma, si fa anticipare da Ismajli e non aiuta Lautaro Martinez nel primo tempo. Come Zielinski diventa un caso importante da risolvere al più presto.

– dal 67′ MARCUS THURAM 7 – Arriva al tredicesimo gol in campionato, eguaglia lo scorso anno. Peccato che siamo ancora a gennaio, pauroso!

LAUTARO MARTINEZ 8 – Colpisce il palo, è propositivo e attivo nel primo tempo. Si porta sulle spalle la fase offensiva e combatte come nei suoi migliori giorni. Stappa la serata nel momento più complicato con un tiro incredibile dai 20 metri finito sotto l’incrocio.

– dal 78′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Finalmente si rivede anche lui con un assist, quello valevole per il 3-1 di Thuram. Buon ingresso dopo un periodo da fantasma.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Fa il suo dovere in una serata che non è iniziata benissimo. Nel primo tempo la sua squadra è lenta, non alza i ritmi e fatica a trovare gli spazi per segnare. Ci pensa una bomba di Lautaro Martinez a sbloccare la serata e rassicurare i compagni sulla vittoria. Non convince sicuramente il gol subito nel finale, ma il 3-1 istantaneo ha rasserenato gli umori.

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di D’Aversa

EMPOLI – Vasquez 6.5; De Sciglio 6 (Goglichidze 6), Ismajili 7, Viti 5.5; Gyasi 6.5, Maleh 6.5, Grassi 6.5 (Henderson 6), Pezzella 6 (Sambia 5); Fazzini 5.5 (Esposito 7), Cacace 5.5 (Zurkowski SV); Colombo 5.5 All. D’Aversa 6