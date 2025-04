Inter-Cagliari 3-1, pagelle: one man show a San Siro! Arnautovic da 8

L’Inter vince contro il Cagliari con il risultato di 3-1. Allo stadio San Siro è uno One-Man Show di Marko Arnautovic, che merita il premio di migliore in campo. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – Fa una parata decisiva nel primo tempo a pochissimi minuti dal 2-0. Sbaglia l’uscita, si rifà e ipnotizza Piccoli a tu per tu.

Inter-Cagliari, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 7 – Sullo 0-0, a risultato ancora in bilico, con un colpo di testa e un perfetto posizionamento anticipa Piccoli solo in area di rigore. Un’azione difensiva degna di nota in un momento in cui stava sbagliando molto. Mette la ciliegina con il gol di testa che vale il 3-1!

STEFAN DE VRIJ 6 – Soffre Piccoli e non poco, tanto che gli concede una prateria di 50 metri in uno contro uno con Sommer. L’Inter avrebbe potuto pagare caro l’errore. Si fa perdonare con il salvataggio sulla linea al minuto 75 sul tiro di Piccoli.

CARLOS AUGUSTO 7 – A Monaco di Baviera ci ha messo il sinistro, oggi il petto. Fa l’assist che porta all’1-0 di Arnautovic e lo fa con un incursione dai tempi perfetti. Avrebbe potuto rovinare la sua prestazione con il gol di Piccoli, marcatura rivedibile…

Inter-Cagliari, pagelle – CENTROCAMPO

NICOLA ZALEWSKI 6 – Si vede che non si trova a suo agio come sulla fascia sinistra dove può rientrare sul suo destro. Mostra però di poter essere una valida alternativa anche dall’altra parte.

– dal 65′ ALESSANDRO BASTONI 6 – Luvumbo lo punta e lo mette in difficoltà una volta, de Vrij salva. Nel resto della partita gestisce solamente.

DAVIDE FRATTESI 6.5 – Arriva ad un passo dal gol in più occasioni con i suoi inserimenti, aiuta anche de Vrij nel primo tempo in raddoppio su Piccoli. Si sacrifica per la squadra e dà ancora segnali positivi.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Avrebbe dovuto chiudere il primo tempo con un cartellino giallo, l’arbitro lo ha graziato. Tanti errori in fase di possesso, anche se senza palla fa un lavoro eccelso.

– dall’84’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Partita di una pulizia clamorosa. Velocizza le giocate nerazzurre, regala tocchi da maestro e manda in estasi l’intero stadio.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Prima di uscire mette la sua settima firma stagionale con l’assist per Bisseck da calcio d’angolo. Quanto determina lui nessun’altro!

– dal 59′ MATTEO DARMIAN 6 – Avrebbe dovuto prendere il cartellino giallo, così come Calhanoglu viene graziato. Dalla sua parte l’Inter non corre pericoli.

Inter-Cagliari, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 8 – Tacchi, magie, giocate da fenomeno! Apre la partita con una bordata di sinistro, fa l’assist con un passaggio sensazionale per Lautaro Martinez che taglia la difesa avversaria. Fosse stato sempre questo…

– dal 59′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Fa qualche errore di troppo spalle alla porta facendo ripartire il Cagliari, non dà il meglio di sé nella mezz’ora in campo.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Il gol in pallonetto è l’unica buona giocata della sua giornata. Sbaglia molto, è affaticato dalla coppa e non ha la lucidità nel momento in cui prende palla.

– dal 65′ MARCUS THURAM 5.5 – Non alza mai il ritmo. Non fa scatti, non accelera, si tiene per la partita di mercoledì e rischia di far innervosire anche Inzaghi.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Rotazioni pensate in maniera minuziosa, giocatori lasciati a riposo e altri portati allo stremo come Carlos Augusto e Davide Frattesi. L’Inter comunque fa il suo lavoro e vince nonostante l’ennesimo secondo tempo iniziato nel peggiore dei modi. L’allenatore deve assolutamente invertire il trend nelle prossime gare, che saranno sicuramente più complicate.

Le pagelle degli avversari: il Cagliari di Nicola

CAGLIARI – Caprile 6; Zappa 6 (Obert 6), Mina 5, Palomino 5.5; Zortea 6.5, Adopo 6, Makoumbou 6 (Marin 6), Deiola 5.5 (Gaetano 6), Augello 7; Coman 5.5 (Luvumbo 6), Piccoli 7 (Pavoletti SV) All. Nicola 6