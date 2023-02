Inter-Bologna Primavera 1, le pagelle: Kassama fa un passo indietro

Inter-Bologna di Primavera 1 termina 1-1 (vedi tabellino). Tra i nerazzurri il migliore in campo è Esposito, che segna e si arrende per ultimo. Da rivedere Kassama, che dopo l’esordio convincente contro il Napoli oggi appare in difficoltà.

ALESSANDRO CALLIGARIS 6 – Sul gol di Raimondo non può nulla, nel secondo tempo compie un’ottima parata e nel complesso fa non commette sbavature.

Inter-Bologna Primavera 1, le pagelle – LA DIFESA

ALEM NEZIREVIC 6 – La seconda in nerazzurro va meglio. Nel primo tempo fa una grande chiusura. Partita che fa ben sperare.

SHERIFF KASSAMA 5 – Passo indietro. Nel secondo tempo manca un pallone sanguinoso, la sua fortuna è che Raimondo lo spedisce fuori.

ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Fa fatica a gestire il reparto quando il Bologna attacca.

ANDREA POZZI 5,5 – Prova insufficiente, in entrambe le fasi.

Dal 71′ ANDREA PELAMATTI SV

Inter-Bologna Primavera 1, le pagelle – IL CENTROCAMPO

JACOPO MARTINI 5,5 – Cala nella ripresa, dove non riesce a inserirsi con frequenza.

SAMUEL GRYGAR 5,5 – Difensivamente fa abbastanza fatica, in regia nessuno spunto degno di nota.

LUCA DI MAGGIO 5,5 – Nel primo tempo prova a rendersi pericoloso. Ci prova ma con poca consistenza.

Dal 71′ ISSIAKA KAMATE SV

Inter-Bologna Primavera 1, le pagelle – L’ATTACCO

VALENTIN CARBONI 6 – Regala l’assist ad Esposito e prova spesso la giocata.

Dal 58′ ENOCH OWUSU 6 – Prova a dare una scossa all’attacco nerazzurro.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6,5 – Segna e lotta come sempre con i difensori avversari.

DENNIS CURATOLO 5,5 – Il ritorno da titolare non è entusiasmante. Prova a pungere ma senza successo.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6 – In difesa dà fiducia ai nuovi arrivati, rimanendo soddisfatto a metà. Tra centrocampo e attacco dà riposo a due titolari come Kamate e Owusu e rilancia Curatolo. In fase offensiva si sente l’assenza di Iliev. Punto che non è da buttare dopo la sconfitta in Youth League, ma serve fare di più.