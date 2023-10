Inter-Bologna 2-2, pagelle: Lautaro Martinez 6.5, la difesa bocciata

L’Inter pareggia in maniera ingenua la partita col Bologna con il risultato di 2-2. Vittoria totalmente sprecata, responsabile la difesa. Alessandro Bastoni male 5.5, Lautaro Martinez solo 6.5

YANN SOMMER 6 – Tocca il rigore battuto da Orsolini, non ha la forza giusta sul polso per respingerlo fuori.

Inter-Bologna, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Sicuro e cattivo in aggressione sugli avversari. L’errore sul gol di Zirkzee è anche suo ed è il primo perché c’era proprio lui sull’olandese. Fa lo stesso movimento di Acerbi e si dimentica l’attaccante.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Un gol di astuzia, di spizzata, che apre le marcature della giornata nerazzurra. Sulla rete di Zirkzee lascia colpevolmente il calciatore di tirare. Ma perché?

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Spinge continuamente sulla fascia sinistra, trova gli spazi per riformare la catena con Dimarco e Mkhitaryan. Stesso errore di Acerbi sul gol. Lui è l’uomo più vicino a Zirkzee, ma scappa comunque a coprirgli il passaggio senza prendere in considerazione il possibile tiro.

Inter-Bologna, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Meno ispirato del solito in questa stagione. Sul terzo tempo viene anticipato da Lykogiannis in un’occasione, poi amministra come deve Ndoye.

– dal 55′ JUAN CUADRADO 6 – Solo una volta riesce ad andare via in dribbling, il resto è il nulla totale.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Freuler lo segue in tutte le zone del campo, è particolarmente fastidioso. Nicolò non si conferma dopo il Benfica.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Si muove alla ricerca di uno spazio in cui giocare liberamente da Aebischer. Lo trova e si diverte con i compagni nello stretto. Fa l’assist del primo gol di Acerbi.

– dall’83’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Ruba la palla che dà il via al gol di Lautaro Martinez, scambia al limite dell’area con l’argentino e quasi arriva al gol. In giornate del genere l’armeno è il pendolo da cui dipende l’intera squadra nerazzurra.

– dal 76′ DAVIDE FRATTESI 5.5 – Non determina con il suo ingresso, non fa la differenza e tocca poche volte la palla.

FEDERICO DIMARCO 6 – Sulla sua fascia De Silvestri è in difficoltà. L’esterno però non ne approfitta particolarmente e non punge quando ne ha la possibilità.

– dal 55′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – La convocazione in nazionale incide, è l’unico dei subentrati che fa la differenza. Ara la fascia sinistra, sfiora il gol due volte e non sbaglia mai.

Inter-Bologna, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Con una sponda facile serve l’assist a Lautaro Martinez. Viene servito poco, non è dentro il gioco ma quando gli viene data palla in profondità sgasa e fa paura.

– dal 55′ ALEXIS SANCHEZ 5.5 – Non è colpa sua, ma del mercato. Manca l’attaccante fisico, non può esserlo lui. Segna in fuorigioco, fa quello che può però non è ciò che serve.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Il gol è da cineteca, una perla assoluta degna di uno dei migliori attaccanti del mondo. Dai 30 metri un fulmine che finisce dritto nell’angolino destro della porta occupata da Skorupski. Fa però un’ingenuità difficile da accettare, concedendo il rigore al Bologna e portando gli avversari a credere nella rimonta poi arrivata.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – L’uno-due dei primi 13 minuti spiega il modo in cui Inzaghi voleva approcciare alla partita. Inter aggressiva e con l’obiettivo di chiudere subito la partita e passare la sosta in serenità. Lautaro Martinez rovina i piani, la partita cambia. Il secondo tempo sembra quello col Sassuolo, il risultato è quasi lo stesso. Quando l’Inter deve recuperare va in difficoltà, non ha più idee e soffre pesantemente l’assenza di un attaccante fisico. Inzaghi fa l’errore di togliere Thuram, arrivano pochissimi pericoli dalle parti di Skorupski.

Le pagelle degli avversari: il Bologna di Motta

BOLOGNA – Skourpski 6; De Silvestri 6 (El Azzouzi S.V.), Beukema 6, Calafiori 6.5, Lykogiannis 6; Freuler 6, Aebischer 6; Orsolini 6.5 (Corazza S.V.), Ferguson 6.5, Ndoye 5.5 (Saelemaekers 6); Zirkzee 7 (Van Hooijdonk 6) All. Motta 7