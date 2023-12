Inter-Bologna 1-2, pagelle: Arnautovic male, Audero flop! Doppio 5

L’Inter perde per 2-1 contro il Bologna ed esce dagli ottavi di finale di Coppa Italia. Due bocciati gravemente: Marko Arnautovic ed Emil Audero. Le pagelle della partita.

EMIL AUDERO 5 – Non si sa dove vada sul calcio d’angolo da cui nasce il gol. Errore madornale che apre alla rimonta del Bologna.

Inter-Bologna, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Accompagna sempre l’azione sia con la palla che senza. Sempre più sicuro dei suoi mezzi, sempre più convincente.

– dal 90′ BENJAMIN PAVARD 6 – Entra perché Bisseck si fa ammonire e viene ammonito anche lui. Un po’ di ruggine dopo i quasi due mesi fuori.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Fa una partita perfetta fino al 114′, poi Zirkzee lo sbeffeggia con una busta e manda in porta Ndoye per il gol del 2-1.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Se il pressing nerazzurro è così efficace è anche per la sua spinta. A volte si trova più avanti di Carlos Augusto, pecca solo nei cross per gli attaccanti.

– dal 74′ FEDERICO DIMARCO 6 – Tira di punta stile calcetto per beffare Ravaglia, ma la conclusione viene centrale. Batte l’angolo perfetto che porta al gol di Carlos Augusto. In fase difensiva lascia Sensi solo in velocità con Ndoye, qualche responsabilità.

Inter-Bologna, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Cerca di dosare le energie durante la partita, anche se il suo pressing è sempre utile nel recupero palla alto. Gioca 120 minuti, è infinito.

DAVIDE FRATTESI 6.5 – Ha l’occasione di colpire con il piattone destro, trova un ottimo Ravaglia. I suoi inserimenti sono perfetti, i miglioramenti in fase di non possesso sono evidenti.

KRISTJAN ASLLANI 5 – Coraggio e tanta presenza in mezzo al campo, mancano però il guizzo e il passaggio giusto per i compagni. Scende di ritmo con il passare del tempo e viene sostituito all’83’.

– dall’83’ STEFANO SENSI 5.5 – Ormai è un ex giocatore, lo dimostrano la sua lentezza palla al piede e quella nel rincorrere Ndoye al gol del Bologna.

DAVY KLAASSEN 6.5 – Ecco la prestazione più sorprendente della serata! Preciso tecnicamente nel lanciare di testa o con il suo destro sia Carlos Augusto che Bastoni, pericoloso in più con una botta al volo ad inizio partita.

– dal 74′ NICOLÒ BARELLA 5.5 – Un po’ troppo frenetico nel giocare, lo fa capire con l’angolo sbagliato con Dimarco. Viene anche ammonito per proteste, non cambia mai.

CARLOS AUGUSTO 7 – Nell’uno contro uno è timido, ma se viene lanciato sulla corsa è devastante. Mette una palla al bacio per Frattesi nel primo tempo, nel secondo domina la fascia sinistra e la brucia. Viene premiato dal gol di testa, il primo in maglia Inter.

Inter-Bologna, pagelle – ATTACCO

MARKO ARNAUTOVIC 5 – Alza i ritmi rispetto alle partite giocate in questa stagione. Più presente durante l’arco della gara, anche in appoggio sbaglia poco. L’errore di sinistro in area di rigore nel secondo tempo cambia però il giudizio sull’austriaco: non si può sbagliare così.

– dal 74′ MARCUS THURAM 6.5 – Dà tanta qualità alla manovra ma non alza il livello. Si adagia alla partita e non fa tanto altro.

LAUTARO MARTINEZ 6 – El toro in questo periodo è letteralmente tarantolato. Non si ferma un attimo, recupera più palloni dei centrocampisti e fa ripartire l’azione sempre nel modo giusto e facendo la scelta più efficace. Sbaglia il rigore e forse dovrebbe capire che non è il suo punto di forza.

– dal 98′ HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Non può essere proprio il quinto attaccante dell’Inter. Non riesce in quel ruolo e la squadra si abbassa troppo quando entra.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5.5 – L’Inter gioca una partita al massimo delle sue possibilità. Tanti nuovi sorprendono, tra tutti Klaassen, Frattesi e Carlos Augusto. Il gol non arriva perché non si capisce che Lautaro Martinez non possa essere il secondo rigorista di questa squadra. Troppi errori dagli undici metri, che in serate come l’ultima risultano decisivi. Nei supplementari si parte col piglio giusto, ma senza l’argentino ci si abbassa troppo e si subisce la rimonta del Bologna. Mancano le alternative in attacco e sulla destra, urgono interventi sul mercato.

Le pagelle degli avversari: il Bologna di Thiago Motta

BOLOGNA – Ravaglia 7.5; Corazza 5.5 (De Silvestri 6.5), Lucumi 5.5 (Calafiori 6.5), Beukema 7, Lykogiannis 5.5; Moro 6 (El Azzouzi 5.5), Aebischer 6; Saelemaekers 5.5 (Ndoye 7), Fabbian 6.5, Urbanski 5.5; van Hooijdonk 5 (Zirkzee 8) All. Thiago Motta 7