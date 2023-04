Inter-Benfica, pagelle: Lautaro Martinez notte da toro 7.5, Barella 8!

L’Inter pareggia con il risultato di 3-3 contro il Benfica e accede alle semifinali di Champions League (vedi report). Nicolò Barella gioca un altro sport e non sbaglia niente, 8. Lautaro Martinez un toro 7.5.

ANDRÈ ONANA 6 – Molto attento sulla punizione di Grimaldo, sul gol di Aursnes viene sorpreso un po’ fuori dai pali ma il colpo di testa è potente e preciso. Con i piedi oggi è perfetto, dal suo lancio di sinistro nasce la rete di Barella.

Inter-Benfica, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6 – Chiude i continui tagli dei centrocampisti dalla sua parte, ma scala forse tardi e non tiene la linea dettata da Acerbi sul gol del Benfica. Per il resto non rischia mai e fa il suo.

– dall’80’ DANILO D’AMBROSIO S.V.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Non sbaglia mai su Ramos, gestisce la linea in maniera ottima e aiuta anche Bastoni in chiusura su Rafa Silva. Sugli ultimi due gol del Benfica la difesa si lascia un po’ andare, ma non conta niente ai fini della qualificazione.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Rafa Silva è libero di crossare sulla destra, qualche responsabilità c’è in quanto è fuori posizione. Dopo l’episodio non si fa cogliere più impreparato e gestisce come deve i pochi pericoli avversari.

Inter-Benfica, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – L’Inter gioca con un uomo in meno: l’esterno non accompagna mai l’azione, non sale in fase offensiva e fa danni anche nella metà campo amica. Aursnes è libero di concludere di testa, l’olandese è in letargo e non lo segue in area di rigore.

NICOLÒ BARELLA 8 – Un giocatore che in serate come queste fa invidia a tutte le squadre d’Europa. Dribbling di destro e sinistro, dribbling a rientrare sul sinistro e conclusione con il suo piede debole sotto l’incrocio dei pali. Oltre alla rete, tantissima sostanza nel mezzo del campo.

– dal 76′ HAKAN CALHANOGLU 6 – Entra nel momento di quiete totale, l’Inter segna e mette al sicuro la qualificazione.

MARCELO BROZOVIC 7 – Il gioco dell’Inter passa dai suoi piedi: geometrie, precisione, tranquillità, servito il miglior Brozovic possibile! Una sola sbavatura nel finale costata il sangue dal naso per Onana e il palo di Neres.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Una prestazione che potrebbe passare in sordina, ma che merita un encomio. Corsa, qualità e il solito armeno che domina la parte del campo che copre. Nella ripresa il movimento davanti a Dimarco e il passaggio preciso per l’esterno sono una perla.

FEDERICO DIMARCO 7 – Insolitamente si rivede il Dimarco che ha illuminato fino a gennaio San Siro. Fa stop volanti sui lanci di Onana, poi fa una corsa sulla sinistra degna di Jacobs e con qualità mette con il sinistro la palla sul piede di Lautaro Martinez. Prima di uscire per Gosens fa il passaggio decisivo anche per Correa.

– dall’80’ ROBIN GOSENS S.V.

Inter-Benfica, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 7.5 – Una partita da Toro era ciò che serviva. Spalle alla porta dà immensa qualità, fa l’assist per Barella e in ripartenza è il terminale che permette di respirare alla difesa. Tantissimo sacrificio a cui si aggiunge il gol del secondo tempo, da vero bomber di area.

– dal 76′ ROMELU LUKAKU 6 – Ha poco spazio per colpire il Benfica, si gode gli ultimi 20 minuti per la gloria e i festeggiamenti.

EDIN DZEKO 6.5 – Il lavoro che fa sul gol di Barella vale la prestazione. Fa a sportellate con Otamendi, lo domina fisicamente e fa salire i compagni quando serve. Oggi Dzeko si è comportato da vero attaccante.

– dal 76′ JOAQUIN CORREA 7 – El tucu delizia San Siro con una magia di destro a giro sul secondo palo. Si gira, dribbla il difensore e mette all’angolino.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Le partite importanti non le sbaglia mai, Inzaghi lascia la firma ancora una volta in Champions League. Il Benfica era pericoloso in pressing? Non ci sono problemi, l’Inter si alza e fa il lavoro degli avversari cogliendoli di sorpresa e dominando completamente la partita. I giocatori vanno a mille all’ora, dimostrano di poter giocare ad alti livelli e si meritano la semifinale di Champions League. L’allenatore ritrova i gol dei suoi attaccanti, Lautaro Martinez e Correa tornano a ballare in campo.

Le pagelle degli avversari: il Benfica di Schmidt

BENFICA – Vlachodimos 6; Gilberto 5.5 (Neres 6), A. Silva 5, Otamendi 5.5, Grimaldo 5.5; Florentino 6, Chiquinho 6 (Neves S.V.), Rafa Silva 5.5 (Musa 6.5), Joao Mario 5 (Schjelderup S.V.), Aursnes 6.5; Ramos 5 (Guedes 6) All. Schmidt 4