Inter-Bayern Monaco 2-2, pagelle: un Toro assoluto da 9, Pavard 8

L’Inter pareggia contro il Bayern Monaco per 2-2 e passa alle semifinali di UEFA Champions League. Lautaro Martinez è un fuoriclasse, lo segue Benjamin Pavard. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6.5 – La parata su Olise nel secondo tempo vale quasi la vittoria, forse da rivedere la posizione sul gol di Dier. In impostazione è la solita certezza!

Inter-Bayern Monaco, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 8 – Nel primo tempo salva con una scivolata clamorosa il possibile gol di Olise. Nel secondo trova finalmente il suo primo gol con la maglia dell’Inter e non poteva che farlo nella serata decisiva contro la sua ex.

FRANCESCO ACERBI 8 – Eroico, insuperabile, un autentico muro invalicabile. Kane per toccare una palla deve andare sull’esterno. Un giocatore che alla sua età ancora domina in Europa è qualcosa di unico.

ALESSANDRO BASTONI 8 – Perfetto all’andata, altrettanto perfetto al ritorno. Soffre qualcosina sulle sovrapposizioni di Laimer, ma il salvataggio su Olise nel primo tempo vale un gol. Incredibile anche in marcatura per chi dicesse di no…

– dall’88’ YANN BISSECK S.V.

Inter-Bayern Monaco, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7 – Fa una partita prettamente difensiva, sacrificio assoluto al servizio della squadra. Riesce anche a segnare quasi se non ci fosse Dier a salvare sulla linea.

NICOLÒ BARELLA 7 – Qualitativamente è di un livello clamoroso. Sbaglia poco come all’andata e guida il centrocampo con giocate clamorose.

– dall’88’ DAVIDE FRATTESI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 7.5 – Su Muller fa un lavoro nascosto e molto utile per la squadra. L’assist per Pavard è l’ennesima delle pennellate che decidono le partite.

HENRIKH MKHITARYAN 7.5 – In fase di non possesso è il giocatore più prezioso di cui Simone Inzaghi dispone. Recupera una quantità di palloni indefinibile ed è fondamentale.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Soffre tremendamente Olise nel primo tempo, nel secondo lascia troppo spazio a Kane che dentro l’area di rigore non può che segnare.

– dal 73′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Blocca il tiro di Olise a botta sicura sul primo palo e permette all’Inter di avere un’arma in più sulle palle alte. Essenziale!

Inter-Bayern Monaco, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – Ha occasioni troppo grandi per non fare nemmeno un gol. Gioca con Dier e Kim ammoniti per un tempo, nessuno viene espulso e non riesce a risultare determinante. Ha tutto per decidere, ma stasera non è per lui.

LAUTARO MARTINEZ 9 – Prestazione clamorosa: capitano, leader, fuoriclasse assoluto. Il gol è il minimo, perché combatte e pulisce ogni tipo di pallone arrivi davanti a sé. Il numero 10 sta trascinando l’Inter in Europa.

– dall’81’ MEHDI TAREMI 5.5 – Come se non fosse mai entrato. Malissimo dal primo all’ultimo minuto in campo, bocciato prima del dovuto.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – Indovina la partita ancora una volta, la prepara alla perfezione e meriterebbe anche la vittoria. Gioca alla pari contro il Bayern Monaco e solo per un gol fortuito non esce con due successi due con i bavaresi. Due semifinali in quattro anni di Inter, solo Helenio Herrera come lui nella storia nerazzurra. Meglio di così è impossibile fare!

Le pagelle degli avversari: il Bayern Monaco di Kompany

BAYERN MONACO – Urbig 6.5; Laimer 7 (Coman SV), Kim 5 (Guerreiro 5.5), Dier 6, Stanisic 6.5; Kimmich 6.5, Goretzka 5 (Pavlovic SV); Olise 5.5, Muller 5.5, Sané 5 (Gnabry 6.5); Kane 7 All. Kompany 4.5