Inter-Atalanta, pagelle: de Vrij domina su tutti 7.5, Darmian sicurezza 7!

L’Inter vince contro l’Atalanta i quarti di finale di Coppa Italia con il risultato di 1-0 e si qualifica così per il turno successivo (vedi report). Stefan de Vrij domina in difesa, 7.5. Matteo Darmian segna il gol della vittoria ed è sempre più una sicurezza, 7.

ANDRÉ ONANA 6 – Inoperoso nel primo tempo, l’Atalanta non tira mai in porta. Nella seconda frazione para un tiro di Lookman, ma è impreciso in un’uscita che porta alla conclusione maldestra di Maehle.

Inter-Atalanta, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – Non perde mai gli uno contro uno con gli avversari, ordinato e pulito nel suo nuovo lavoro sulla fascia destra. Si permette anche l’inserimento per il gol del vantaggio con il sinistro. Sicurezza.

– dal 77′ DANILO D’AMBROSIO S.V.

STEFAN DE VRIJ 7.5 – Marcatura a uomo vecchio stile su Zapata, il colombiano non prende mai palla. L’olandese si impone con cattiveria e si lascia andare in una sola sbavatura nel finale di primo tempo. Domina in anticipo sempre su Zapata, poi anche su Hojlund nonostante la differenza di velocità. Questo è il calciatore che nella stagione 2019/2020 ha vinto il premio di miglior difensore della Serie A.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – È più attivo in fase offensiva, tant’è che arriva quasi al gol sul cross di Dumfries. La sua testa non ha colpito per un soffio la palla. Nella seconda frazione controlla i pericoli sulla sua fascia e non soffre mai gli avversari.

Inter-Atalanta, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – La paura non gli appartiene più, corre sulla fascia e lascia spesso dietro Maehle. Dai suoi cross nascono occasioni pericolose. Nel secondo tempo cala un po’ ed è costretto a uscire per un problema fisico.

NICOLÒ BARELLA 6 – Dalla sua corsa si sviluppa il pressing offensivo del primo tempo. Si trova bene con Calhanoglu e rompe gli equilibri del centrocampo. Cala con il passare del tempo e cade in errori frequenti in appoggio. Perde palle sanguinose nel finale di gara.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Rompe in alcune situazioni la linea di centrocampo dell’Atalanta, è il centrocampista che si protrae più volte in avanti. Nel finale del primo tempo colpisce un palo clamoroso di sinistro. Gestisce in maniera eccellente il centrocampo.

– dal 71′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Tocca inusualmente pochi palloni, deve solamente controllare gli avversari al centro del campo nella fase di spinta dell’Atalanta.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Attento ai raddoppi su Boga, anche se non arriva spesso nei suoi soliti inserimenti in attacco. Va in pressing anche al minuto 92, non è mai stanco.

ROBIN GOSENS 6.5 – In fase di non possesso sale addirittura sino alla linea degli attaccanti, recupera molte volte il pallone e mangia Hateboer. La diagonale su Boga salva una potenziale occasione da gol nel primo tempo. Nella ripresa scende di ritmo, ma non delude affatto la sua prestazione.

– dal 71′ FEDERICO DIMARCO 6 – Il suo cross sbagliato rischia di diventare gol, per il resto poco e niente. Entra in una fase di stallo del match, anche se l’Atalanta cerca di spingere di più.

Inter-Atalanta, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 6.5 – Buone sensazioni dall’attaccante, che sbaglia poco in fase di appoggio e serve i suoi compagni nella costruzione del gioco. Mai servito in profondità, spalle alla porta lavora bene. Nel secondo tempo riesce a garantire qualità, fa meglio e trova maggiore fiducia palla al piede.

– dal 71′ EDIN DZEKO 6 – La solita sicurezza con la palla fra i piedi, fa salire la squadra e subisce falli importanti per far passare il tempo.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Gioca troppo lontano dal suo compagno d’attacco, ma dà qualità alla manovra e spinge molto in fase di pressing. L’appoggio per Matteo Darmian sul gol dell’1-0 è la chicca che vale la prestazione.

– dall’85’ JOAQUIN CORREA S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter gioca una delle sue migliori partite di questo 2023, sulla falsa riga di ciò che si è visto con il Napoli. Pressing alto sul primo possesso, centrocampisti che accompagnano la fase offensiva e attaccanti che si appoggiano. Il gol arriva proprio su inserimento del difensore centrale di destra Darmian su assist in appoggio di Lautaro Martinez.

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Musso 6; Toloi 6, Djimsiti 6, Scalvini 6.5 (Soppy 5.5); Hateboer 5.5 (Ederson 5.5), De Roon 5.5, Koopmeiners 6, Maehle 5.5; Pasalic 5.5 (Lookman 6), Zapata 5 (Hojlund 5.5), Boga 5.5 (Muriel 6) All. Gasperini 5.5