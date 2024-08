Inter-Atalanta 4-0, pagelle: Thuram e Barella spaziali, 9! Inzaghi 10

L’Inter vince contro l’Atalanta e dà spettacolo a San Siro vincendo con un netto 4-0. Marcus Thuram e Nicolò Barella sono spaziali, da 9! Simone Inzaghi disegna un’opera d’arte, le pagelle della gara.

YANN SOMMER 6.5 – Fa una parata sensazionale nel primo tempo su Zappacosta: preso in controtempo con un colpo di reni arriva comunque sul pallone ed evita il 2-1 momentaneo.

Inter-Atalanta, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7 – Sulla fascia destra è un pericolo costante ed è decisivo in entrambi i gol del primo tempo. Da un suo inserimento e successivo appoggio di tacco nasce l’azione della rete di Thuram, poi il colpo di testa per il tiro al volo di Barella.

FRANCESCO ACERBI 8 – Retegui viene da tre gol in due partite, che problema c’è? Oggi in attacco non si passa, c’è il comandante! Non difende solo la punta bergamasca, è in costante proiezione offensiva e pressa anche il portiere avversario. Indemoniato!

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Si vede meno rispetto agli altri, ma semplicemente perché non c’è bisogno. Ottima chiusura difensiva nella prima frazione in area piccola su Retegui.

– dal 72′ CARLOS AUGUSTO 6 – Pulito, cattivo e affamato. Fa vedere come si dovrebbe sempre entrare, bravissimo l’esterno anche da braccetto.

Inter-Atalanta, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Si scambia spesso con Pavard, non fa un ruolo unico e viaggia per il campo alla ricerca dello spazio da attaccare. Gioca tutta la partita e non va mai in affanno. Rimane una grande sicurezza.

NICOLÒ BARELLA 9 – È la partita del centrocampista più forte in Italia! Non c’è Koopmeiners che tenga, a Milano c’è il Nicolò-Show firmato con un colpo d’autore. Tiro al volo di sinistro da fuori area all’angolino, che spettacolo.

– dal 79′ DAVIDE FRATTESI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Fa il lavoro sporco per gli altri compagni, però la qualità si nota ed è importantissima per la velocissima manovra nerazzurra. Esce prima per rifiatare in vista delle nazionali.

– dal 61′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Entra benissimo, subito al centro del gioco e anche in fase di recupero. Mette una palla al bacio per Arnautovic con il sinistro, il compagno spreca.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Accompagna costantemente l’azione, non spreca un singolo pallone e alza il livello del possesso.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Oggi ha un polmone in più dei compagni. Attacca e pressa di continuo, non soffre mai Bellanova e lo controlla al meglio. Ad inizio primo tempo serve a porta vuota Darmian che spreca, ma cross perfetto.

Inter-Atalanta, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 9 – Un giocatore che al 30 agosto è in questo stato di forma non è legale. Trascina l’Inter, va in verticale e apre la partita con l’autogol provocato. Prende un palo di sinistro, mette in perenne difficoltà de Roon e chiunque lo marchi a distanza. Nella ripresa fa due gol identici, entrambi con la pianta del piede e da rapinatore d’area vero. 4 in 3 partite, meglio di così non si può!

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – I compagni fanno di tutto per farlo segnare, però la sfortuna lo perseguita in questo inizio di stagione. In appoggio si trova perfettamente con Thuram, porta la squadra in avanti e fa impazzire Djimsiti. Manca solo sbloccarsi, la strada è quella giusta.

– dall’83’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

– dal 79′ MEHDI TAREMI S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 – La sua Inter è un disegno perfetto, è un’opera d’arte ed un tributo al calcio moderno. Se ci fosse Guardiola al suo posto il gioco nerazzurro sarebbe esaltato in tutto il mondo. Il video della partita di oggi andrebbe portato nelle scuole calcio per insegnare i movimenti, la tecnica e la qualità nei tocchi dei centrocampisti. Non solo, lo sganciarsi di Acerbi in avanti è stato un fattore in tutta la partita. Lui e Calhanoglu si sono scambiati, il turco ha coperto sempre le scorribande del compagno e l’equilibrio non è mai venuto meno. Simone Inzaghi da Piacenza ha mandato un segnale a tutti: ripetersi è possibile, i favoriti non portano i colori bianconeri.

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Carnesecchi 6; de Roon 5, Djimsiti 5, Ruggeri 5; Bellanova 5 (Toloi 6), Ederson 5.5, Pasalic 5.5, Zappacosta 5 (Palestra S.V.); Brescianini 6, Samardzic 5.5 (De Ketelaere S.V.); Retegui 6 All. Gasperini 4