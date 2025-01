Inter-Atalanta 2-0, pagelle: Dumfries fenomenale 10, uno da 4!

L’Inter vince contro l’Atalanta con il risultato di 2-0 e accede alla finale di Supercoppa Italiana. Denzel Dumfries spacca la partita e merita il 10, uno invece è da 4. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 8 – La parata su Scalvini è molto facile nonostante il tiro arrivi in area piccola. Gli interventi nel finale prima su Djimsiti poi su Lookman valgono la finale definitivamente. Esplosivo e reattivo nel giro di pochissimi secondi, fenomenale!

Inter-Atalanta, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Una delle poche occasioni del primo tempo dell’Atalanta nasce da un suo “sonno” totale. Deconcentrato, ma decisivo anche nel gol di Dumfries con l’assist di testa.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Si muove e in fase di possesso è sempre pulito. La mossa Zaniolo non lo impensierisce mai. Neanche Lookman nell’ultima mezz’ora.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Troppo egoista forse nel secondo tempo, avrebbe potuto servire Lautaro Martinez o Taremi non tirando. Mai in difficoltà, ha tempo anche di riposare.

– dal 67′ CARLOS AUGUSTO 7 – Salva un gol fatto di De Ketelaere con una diagonale perfetta ed è decisivo, perché il gol di Ederson viene annullato per fuorigioco.

Inter-Atalanta, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 10 – Uno dei suoi inserimenti porta ad presunto rigore, netto, non fischiato da Chiffi nel primo tempo. Appena iniziata la ripresa fa un gol da fenomeno in rovesciata, poi dà la replica con una bomba di piatto che colpisce la traversa e finisce in rete. Una delle doppiette più belle nella storia di un giocatore nerazzurro!

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Assieme a Calhanoglu è il motore dell’Inter. Fa un recupero di indicibile importanza su Zaniolo nel primo tempo, nonostante corra così tanto non perde la qualità nel tocco.

– dall’81’ DAVIDE FRATTESI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Da palla inattiva è sempre pericoloso, come in occasione del cross per Lautaro Martinez. Presente nel possesso e capace di trovare gli spazi per far girare la sua Inter.

– dal 67′ KRISTJAN ASLLANI 6 –

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Sbaglia due occasioni nel primo tempo clamorose. Poco concreto davanti alla porta, ma non è una novità purtroppo. Fa tanto, tantissimo in fase di non possesso ed è prezioso.

FEDERICO DIMARCO 6 – Come Dumfries non è proprio nel vivo del gioco, poi davanti a Carnesecchi cicca e manca l’occasione del gol. Il passaggio sul secondo gol dell’olandese è deviato, ma il suo movimento e l’idea sono perfetti.

– dal 76′ MATTEO DARMIAN 6 – Entra da difensore di destra. Perde uno scontro con Lookman, però è attento a non farlo girare.

Inter-Atalanta, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Dà la profondità e sbaglia pochissimo tecnicamente. Da un suo scatto nasce la prima occasione dopo 20 secondi con Mkhitaryan. Brucia Hien, poi un appoggio per Lautaro Martinez che ha mandato alto.

– dal 46′ MEHDI TAREMI 6 – Qualitativamente impeccabile. In appoggio fa bene, anche nel primo pressing alla difesa avversaria. Troppo altruista con Lautaro Martinez, ma è un messaggio importante per il compagno.

LAUTARO MARTINEZ 4 – Ne sbaglia di ogni in questo momento. Lontano parente di quello che è stato, le giustificazioni sono finite di fronte a questi errori. Nel secondo tempo Dimarco lo mette davanti alla porta, non fa gol neanche così. Dove sei Toro? Peggiore in campo in assoluto.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Viene tutto con naturalezza, vince come fosse sempre facile allenare la sua squadra. Domina dal primo all’ultimo minuto, manda in campo un’Inter che non conosce pietà di fronte all’Atalanta che in campionato non perde da 12 partite. La gara poteva essere chiusa già nel primo tempo, gli attaccanti nerazzurri hanno sbagliato fin troppo. La sfida con Gasp non la perde, mai!

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Carnesecchi 7.5; Kossonou 5 (Palestra 6), Hien 5.5, Kolasinac 6; Zappacosta 6, Scalvini 5 (Djimsiti 6), de Roon 6, Ruggieri 5.5 (Ederson 6.5); Samardzic 6 (De Ketelaere 6), Brescianini 5.5; Zaniolo 5.5 (Lookman 6.5)All. Gasperini 4