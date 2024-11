Inter-Arsenal 1-0, pagelle: Pavard-de Vrij-Bisseck eroici! I migliori

L’Inter vince contro l’Arsenal con il risultato di 1-0. La difesa fa una partita perfetta, Yann Bisseck è il migliore in campo e lo accompagna Benjamin Pavard. Le pagelle della notta eroica di Champions League.

YANN SOMMER 6- – La sua parata su Havertz non è scontata, anzi rimane decisiva per la vittoria. Il “-” riguarda le uscite sui calci d’angolo: troppo in difficoltà contro gli attaccanti alti dell’Arsenal.

Inter-Arsenal, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7.5 – Fa un intervento di testa in mischia che vale quasi quanto un gol. Partita fantastica del francese, che spiega in campo il motivo per cui è un giocatore superiore.

STEFAN DE VRIJ 7 – Granitico, attento e sempre presente sugli infiniti cross dei Gunners. Cancellata la brutta figura con la Juventus, è un lontano ricordo.

YANN BISSECK 8 – Ma il salvataggio in scivolata su Havertz nel secondo tempo? Toglie un gol già fatto all’Arsenal ed è il migliore in campo della partita. Nel primo tempo eccelle anche in fase di possesso.

Inter-Arsenal, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 7 – Il più pericoloso dell’Inter è sempre lui. Spacca la traversa dopo appena due minuti, poi carica la fascia destra come un toro. Timber non lo regge mai quando è costretto a correre all’indietro.

DAVIDE FRATTESI 5.5 – L’unica nota dolente della serata. In fase di possesso nullo, inesistente quasi. In più viene ripreso continuamente da Inzaghi perché non raddoppia mai su Martinelli.

– dal 62′ NICOLÒ BARELLA 6 – Ordinato e dispensatore di qualità. Più presente di Frattesi, migliore del compagno.

HAKAN CALHANOGLU 7 – La sua presenza è fondamentale importanza. Segna il calcio di rigore, protegge la difesa al centro del campo ed è una zanzara fastidiosa contro gli attaccanti dell’Arsenal. Serata da recupera-palloni.

– dal 71′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Torna dall’infortunio e non soffre particolarmente la pressione della notte europea. Gestisce e controlla la sua zona di campo come deve, ottimo!

PIOTR ZIELINSKI 6 – Gestisce alcuni palloni difficilissimi in mezzo alla folla e lo fa con estrema qualità. Aiuta anche Darmian in difesa.

– dal 62′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Un uomo in più nella marcatura su Saka. Serve e aiuta i compagni nel momento del bisogno.

MATTEO DARMIAN 6 – Soffre Saka, lo soffre tanto. Il risultato però è 1-0 Inter, il che vuol dire che alla fine il compito lo ha portato a termine. Oggi va bene così!

Inter-Arsenal, pagelle – ATTACCO

MEHDI TAREMI 6 – Poco presente, poco coinvolto, ma decisivo con il rigore subito. Fa il tocco che permette all’Inter di vincere.

– dal 79′ FEDERICO DIMARCO S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Tanto, tantissimo lavoro sporco al servizio della squadra. Il vecchio Toro è tornato e si rivede oltre ai gol. La palla di prima per Dumfries nel secondo tempo è poesia.

– dal 62′ MARCUS THURAM 6 – Guadagna falli, pressa il primo possesso dell’Arsenal e fa salire la squadra appena ne ha la possibilità.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter si dimostra anche granitica in una stagione in cui in campionato sta subendo tanto. La difesa finalmente risponde presente e lo fa con una prestazione perfetta: Bisseck, de Vrij e Pavard sono i migliori in campo in assoluto. 0 gol subiti in 4 partite in cui sono state affrontate Manchester City e Arsenal, non male vero? Gli ottavi di finale diretti di Champions League sono ad un passo, una realtà concreta. GRAZIE SIMONE PER QUESTE PARTITE, PER QUESTE NOTTI EUROPEE! Prima di te, anche quando abbiamo iniziato a vincere, fuori dal confine eravamo squadra di poco conto…

Le pagelle degli avversari: l’Arsenal di Arteta

ARSENAL – Raya 6; White 6, Saliba 6.5, Gabriel 6, Timber 5.5 (Zinchenko 6); Merino 5 (Jesus 5.5), Partey 5.5, Saka 5.5, Martinelli 5.5; Havertz 6 (Odegaard S.V.), Trossard 6 (Nwaneri 6.5) All. Arteta 5.5