Inter-Al Ittihad 0-2, pagelle: Correa pietà, 3! Bisseck a due volti

Inter-Al Ittihad finisce 0-2 e c’è poco da salvare anche come pagelle. Il peggiore in campo è ancora una volta Correa, e su questo in tanti l’avevano previsto già prima del fischio d’inizio, ma non sono in molti a salvarsi nell’amichevole.

YANN SOMMER 6 – Fa quello che può sulla conclusione che precede il raddoppio di Diaby. Prima stagionale non certo da ricordare.

– dal 62′ JOSEP MARTINEZ 6 – Mai impegnato.

Inter-Al Ittihad, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5 – In attacco è il più pericoloso, e questo non è un bel segnale per il reparto offensivo visto che fa il difensore. Ma l’errore che spiana la strada al raddoppio purtroppo va evidenziato.

– dal 62′ BENJAMIN PAVARD 6 – Prima stagionale, senza particolari errori.

FRANCESCO ACERBI 5,5 – Qualche imprecisione di troppo e non sembra particolarmente in serata.

– dal 62′ STEFAN DE VRIJ 6 – Esce nel recupero per un infortunio muscolare, il quarto dall’inizio del ritiro: che preparazione è stata fatta?

ALESSANDRO BASTONI 6 – Dei tre difensori titolari è quantomeno quello che fa meno errori.

– dal 62′ ALESSANDRO FONTANAROSA 5,5 – Qualche imprecisione e ferma un tiro di Salcedo opponendosi come se fosse un difensore dell’Al-Ittihad.

Inter-Al Ittihad, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5 – Troppi errori, non dà una mano al reparto né si propone. Prestazione da dimenticare, meglio farla ora in amichevole che dal 17 agosto in poi.

– dal 62′ DENZEL DUMFRIES 6 – Al solito molto confusionario, qualche cosa la azzecca ma altre no. Un bel cross per Carlos Augusto, poi il successivo lo sbaglia del tutto.

DAVIDE FRATTESI 5,5 – Viene messo lui sul centro-destra anziché Barella, si fa notare in avvio con l’assist per Correa nel primo gol mangiato ma poi molto meno.

– dall’82’ DANIELE QUIETO SV.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Nulla di trascendentale, ci prova da fuori senza trovare la porta.

– dal 62′ KRISTJAN ASLLANI 6 – È uno dei pochissimi a provarci nel secondo tempo, lo fa anche su punizione ma non becca lo specchio.

NICOLÒ BARELLA 6 – Ha voglia di fare e si vede, non sempre però la gamba risponde alle idee.

– dal 62′ HENRIKH MKHITARYAN 6 – Per una volta non parte titolare, fa mezz’ora senza entusiasmare.

FEDERICO DIMARCO 6 – Un bel cross su corner per Bisseck, una conclusione pericolosa e un cross salvato da Fabinho. Forse degli undici titolari è il meno peggio.

Inter-Al Ittihad, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5,5 – Era impensabile ritenerlo già pronto, visto che è tornato neanche una settimana fa ad Appiano Gentile (e peraltro in anticipo sulla tabella di marcia). Fa quello che può con un ritmo discreto, col passare dei minuti si spegne.

– dal 62′ EDDIE SALCEDO 6 – Quando calcia verso la porta trova… Fontanarosa, come se fosse un difensore aggiunto degli avversari. L’impegno c’è, la tecnica è rivedibile.

JOAQUIN CORREA 3 – Avevate dubbi su chi sarebbe stato il peggiore in campo? Eccolo qua. Un disastro con rari precedenti nella storia recente dell’Inter, giocatore senza futuro e pure sfiduciato. Per due volte salta il portiere e poi si incarta da solo in maniera tragicomica, dopo un’ora il pubblico non ne può più e inizia a fischiarlo. Impresentabile.

– dall’82’ THOMAS BERENBRUCH SV.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – La sensazione è che i carichi di lavoro molto alti dell’ultimo periodo ad Appiano Gentile abbiano avuto un ruolo in questa partita. Ma la difesa continua a prendere sempre gol (sei in cinque gare, solo col Las Palmas la porta inviolata) e sull’attacco deve imporsi per averne cinque durante la stagione. Il problema più grosso è sugli infortuni: quattro problemi muscolari al 7 agosto sono un grossissimo campanello d’allarme sulla preparazione.

Gli avversari

Al-Ittihad: Rajkovic 6; Alsqoor 6, Almusa 6,5 (82′ Alshenqity SV), Luiz Felipe 6,5 (28′ Ahmed Alghamdi 6,5, 70′ Alshafi SV), Kadesh 6 (84′ Fallath SV); Fabinho 6,5, F. Alghamdi 6 (82′ Hamed Alghamdi SV), Alnashri 6 (63′ Kanté 6); Diaby 7,5 (70′ Jota SV), Benzema 5,5, Aouar 6,5 (84′ Alshehri SV). Allenatore Blanc 6,5.