Inter 2021/22, le pagelle di fine stagione: tutti i voti della squadra di Inzaghi

Inter, la stagione è terminata con il secondo posto in Serie A dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia. Il percorso della squadra di Simone Inzaghi in Europa si è interrotto agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Numerosi i voti dati nelle 52 partite dell’Inter 2021/22 con tanto di commento allegato (vedi sezione Pagelle). Di seguito la raccolta delle pagelle di fine stagione redatte da Inter-News.it per ogni giocatore, divise per reparto

Prima della carrellata dei voti per i calciatori dell’Inter, ecco quelli alle macro-aree societarie. Dal Presidente Steven Zhang al Direttore Sportivo Piero Ausilio, passando per gli Amministratori Delegati Alessandro Antonello (Corporate) e Beppe Marotta (Sport), ecco l’editoriale di fine stagione:

Inter, le pagelle dei portieri

Si inizia dal capitano e numero 1 Samir Handanovic per arrivare al dodicesimo Andrei Radu, passando per il terzo portiere Alex Cordaz, mai utilizzato. Qui i voti dei tre estremi difensori:

Le pagelle dei difensori nerazzurri

Dal centrale Stefan de Vrij al terzo sinistro Alessandro Bastoni, in mezzo anche Andrea Ranocchia, Federico Dimarco, Danilo D’Ambrosio e Milan Skriniar, che si conferma il migliore del reparto. E c’è perfino Aleksandar Kolarov a completamento dei sette difensori nerazzurri:

Inter, le pagelle dei centrocampisti

I voti degli undici centrocampisti, dall’esterno destro Denzel Dumfries al perno centrale Marcelo Brozovic, passando per l’esterno sinistro Ivan Perisic, che è il miglior nerazzurro in assoluto della stagione. Qui tutti i centrali, ovvero Roberto Gagliardini, Matias Vecino, Hakan Calhanoglu, Arturo Vidal e Nicolò Barella, così come Matteo Darmian, jolly di fascia. Presenti anche il partente Stefano Sensi e la novità Robin Gosens, entrambi a Milano solo per metà stagione:

Le pagelle degli attaccanti nerazzurri

Il cileno Alexis Sanchez e il bosniaco Edin Dzeko, insieme agli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa, ma non solo. L’uruguayano Martin Satriano e l’ecuadoriano Felipe Caicedo, che si sono scambiati il posto a gennaio, completano il pacchetto dei sei attaccanti nerazzurri:

La pagella dell’allenatore nerazzurro

Infine, dopo i voti commentati dei 27 calciatori, ecco il focus più approfondito sul tecnico Simone Inzaghi, vero protagonista della (sua prima) stagione nerazzurra dalla panchina:

