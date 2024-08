Genoa-Inter 2-2, pagelle: Bisseck da incubo 4, Thuram la luce 9!

L’Inter pareggia in maniera beffarda alla prima di campionato contro il Genoa per 2-2. Yann Bisseck non ne fa una giusta, partita da 4. Marcus Thuram impatto clamoroso, ecco le pagelle del match.

YANN SOMMER 4.5 – Calcola male la traiettoria del colpo di testa e provoca il gol subito da Vogliacco nel primo tempo. Sbaglia in impostazione in due occasioni nel secondo tempo e rischia grosso. Il voto aumenta per il rigore parato, che comunque è inutile.

Genoa-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 4 – Troppo leggero nella marcatura su Vogliacco e non basta. Ci aggiunge anche la papera finale con il braccio largo e il rigore per il Genoa. La titolarità rimane lontana di questo passo.

FRANCESCO ACERBI 6 – Lento nell’impostazione, un po’ sbadato in marcatura. Mette le pezze in una prestazione sufficiente per il rotto della cuffia.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Spinge tanto però crossa poco. Quando lo fa non è che dia palloni così accessibili agli attaccanti.

Genoa-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – Più che da esterno gioca da difensore centrale al posto di Bisseck. L’unica azione di cui si rende protagonista in fase offensiva è il passaggio per il cross di Barella sfruttato da Thuram.

– dal 66′ DENZEL DUMFRIES 5.5 – Non aggiunge nulla alla manovra. Anche in situazioni di uno contro uno non punta mai l’avversario, inutile il suo ingresso.

NICOLÒ BARELLA 7 – È il più in palla a centrocampo: lotta e serve spesso in profondità gli attaccanti. Il cross per Thuram di prima è di una qualità immensa, degna del migliore del reparto in Serie A.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – La copertura di Vitinha e Messias funziona e la sua regia è opaca. Non tocca tanti palloni e se lo fa è perché retrocede sulla linea di difesa.

– dall’85’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Nel primo tempo ci sono cinque minuti in cui perde 4 palloni e sbaglia uno stop. Non ci si ricorda una sequenza così negativa dell’armeno, che deve convivere con un’ammonizione dal 15′ nata proprio da un suo errore.

– dal 66′ DAVIDE FRATTESI 7 – Entra a partita in corso ed è comunque uno dei migliori in campo. Tiene in vita l’Inter, si fa vedere in più frangenti con la solita cattiveria e fame. Poi entra nel gol di Thuram con l’inserimento e l’assist al bacio per il francese.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Sui suoi piedi capita la chance per il vantaggio momentaneo a fine primo tempo. Il tiro al volo è perfetto, solo Badelj con un miracolo ha potuto salvare il gol. Nella ripresa sparisce e si vede solo per il gol annullato.

– dal 75′ CARLOS AUGUSTO 6 – Ingresso anonimo. Non ha occasioni per incidere.

Genoa-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 9 – Mette in apprensione continuamente la difesa del Genoa. Tira tre volte nel primo tempo ed è sempre un pericolo, si sblocca con un colpo di testa che ricorda icardiani movimenti. Si ripete nella ripresa con un pallonetto, avrebbe portato i tre punti se non fosse stato per Bisseck.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Fuori forma, fuori fase, fuori partita, fuori tutto. Si fa anticipare dai difensori assiduamente e sbaglia l’occasione del momentaneo 2-1 a tu per tu con Gollini. Giustificato per l’assenza prolungata causa vacanze.

– dal 75′ MEHDI TAREMI 6.5 – Ottima impressiona a primo impatto dall’iraniano, che appoggia la palla per l’inserimento di Frattesi sul 2-1 e di sponda non fa un errore.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – La sua Inter gioca un grande calcio a sprazzi. Non lo fa sempre perché il Genoa è organizzato bene e difende in maniera ottima, colpendo e sfruttando due errori individuali. I cambi sono giusti e al momento giusto: da Frattesi per Mkhitaryan all’azzardo finale con tre punte assieme. Forse Pavard al posto di Bisseck avrebbe evitato l’ultimo errore del tedesco, ma Asllani per Lautaro Martinez aveva senso per dare più equilibrio al centrocampo.

Le pagelle degli avversari: il Genoa di Gilardino

GENOA – Gollini 7; Vogliacco 6.5 (Vasquez 6), Bani 6, De Winter 6; Martin 5.5, Malinovski 6.5 (Thorsby 6), Badelj 7.5 (Ekhator S.V.), Frendrup 6, Zanoli 6 (Sabelli 6); Messias 6, Vitinha 5.5 All. Gilardino 6.5