Fiorentina-Inter 3-0, pagelle: Bisseck e Frattesi 3.5, Inzaghi peggio!

L’Inter perde nettamente contro la Fiorentina con il risultato di 3-0 all’Artemio Franchi. Yann Bisseck e Davide Frattesi sono di gran lunga i peggiori, ma Simone Inzaghi si prende la corona. Le pagelle.

YANN SOMMER 6 – Istinto puro e posizione sulla parata contro Kean che vale il pareggio nel primo tempo. Peccato che nel secondo ne subisca tre.

Fiorentina-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 3.5 – Sbaglia una quantità di passaggi indefinibile, in marcatura è leggero e fa crossare Parisi nelle sue poche occasioni. La ciliegina sulla torta di fango è la marcatura persa su Kean: incommentabile.

STEFAN DE VRIJ 6 – Sbaglia una sola volta uscita e Dodo rischia di segnare, però tiene in piedi la baracca finché riesce ed è il migliore in difesa. Anzi il meno peggio.

ALESSANDRO BASTONI 4 – Kean gli scappa alle spalle, lui non lo marca mai e gli lascia completa libertà di segnare. Anche Dodo trova una prateria sulla sua fascia, dove sei Basto? Prestazione shock.

– dal 69′ FEDERICO DIMARCO 3.5 – Fantastico l’assist per Kean, l’ennesimo di una stagione di altissimo livello…

Fiorentina-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 4.5 – A Firenze si è rivisto un treno, sì ma in ritardo. Nel primo tempo torna nella sua solita azione prima del rinnovo: stop, passaggio verso Bisseck all’indietro e stasi totale.

DAVIDE FRATTESI 3.5 – Se Barella è sempre il primo in fase di pressing lui rimane l’ultimo. Conclude in bellezza perché si perde Ranieri sul calcio d’angolo che apre la festa viola. Inutile e dannoso.

– dall’82’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HAKAN CALHANOGLU 4 – Irriconoscibile, mollo, mai cattivo nel contrasto e incisivo nei passaggi. Mancano sventagliate, mancano verticalizzazioni, c’è solo il tappeto rosso lasciato agli avversari. Perde infatti la palla che porta al 2-0.

– dal 69′ NICOLÒ BARELLA 4.5 – Entra per sbagliare ogni tipo di passaggio. Disarmanti i suoi errori palla al piede, incredibili e non commentabili. Si capisce poco con Dimarco e arriva il secondo gol di Kean.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Si adagia alla mediocrità dei compagni, almeno non fa ulteriori danni.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Appena iniziata la partita gli viene annullato un gol per fuorigioco. Nel resto del match è poco presente.

Fiorentina-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – Ha giocato? Non ha mai tirato in porta, non è mai sceso verso il centrocampo per prendere il pallone, ha subito un numero di anticipi non quantificabile.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Il minimo di grinta si vede nel tiro-cross sull’esterno della rete, peccato che arrivi sul 2-0 viola. Nel resto della gara è un capitano “non capitano”, perché non fa niente che meriti di essere ricordato.

– dal 69′ MARKO ARNAUTOVIC 4.5 – Sbaglia un gol già fatto in area piccola senza nemmeno tirare. Sarebbe l’ora di non vederlo più in campo.

– dall’82’ MEHDI TAREMI S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 3 – Sbaglia tutto a partire da sabato, quando prima del derby pensa al calendario piuttosto che alle partite. Il risultato? Raccoglie un punto contro Milan e Fiorentina e subisce la peggiore sconfitta della sua storia da allenatore dell’Inter. Mancano aggressività, grinta, fame, tutto quello che serve per almeno portare a casa un pareggio. Difficile ripartire dopo aver toccato il punto più basso possibile.

Le pagelle degli avversari: la Fiorentina di Palladino

FIORENTINA – De Gea 6; Comuzzo 6, Pongracic 7, Ranieri 8, Gosens 6.5 (Colpani SV); Dodo 6, Mandragora 6, Richardson 6.5, Parisi 7; Beltran 6.5 (Cataldi SV); Kean 9 (Caprini SV) All. Palladino 10