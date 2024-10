Empoli-Inter 0-3, pagelle: Frattesi MVP da 7, Darmian decisivo 6.5

L’Inter vince contro l’Empoli con il risultato di 3-0. Davide Frattesi è l’MVP e prende 7, Matteo Darmian accompagna con l’assist da 6.5. Le pagelle del match del Carlo Castellani.

YANN SOMMER S.V.

Empoli-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6 – Nel secondo tempo ha un’occasione per segnare, manda il pallone alle stelle dopo la parata di Vasquez su Lautaro Martinez.

STEFAN DE VRIJ 6 – Colombo è da solo in attacco, per lui non c’è compito più facile di fare uno contro uno aiutato dai compagni.

– dall’81’ TOMAS PALACIOS S.V.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Nel primo tempo è l’unico con Dimarco a dare velocità alla manovra con scambi continui. Dal suo cross per la sponda di Darmian nasce il gol di Frattesi.

– dal 65′ BENJAMIN PAVARD 6 – Fame, tanta fame e voglia di riscatto. Si vede nelle sue lamentele con l’arbitro al 90′ per un fallo fischiato contro di lui. Sta tornando e non vediamo l’ora.

Empoli-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Non fa molto nel corso della partita, ma è decisivo nel momento più importante. Salva un pallone perso sul cross di Bastoni e fa l’assist del gol dell’1-0.

– dal 65′ DENZEL DUMFRIES 6 – Si vede che ha più coraggio ed è entrato veramente nella stagione dell’Inter. Punta sempre l’uomo e dà buone sensazioni.

DAVIDE FRATTESI 7 – Nel primo tempo ci si chiede se veramente sia in campo durante Empoli-Inter. Nel secondo scende in cattedra, fa una doppietta e diventa l’uomo decisivo. Bene così!

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Da regista dura poco, già alla mezz’ora Inzaghi lo ha spostato. Meglio da mezzala, fa anche l’assist per il gol di Lautaro Martinez. Generoso nell’aiutare il compagno invece di calciare.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Forse è la soluzione ideale all’assenza di Calhanoglu e Asllani in cabina di regia. Detta i ritmi del gioco e con lui l’Inter gira meglio.

– dal 65′ PIOTR ZIELINSKI 6 – I suoi problemi fisici post-Juventus preoccupavano, oggi entra e basta questo per rassicurare per i prossimi incontri quando servirà veramente.

FEDERICO DIMARCO 6 – Assieme a Bastoni è il più pericoloso nei primi 45 minuti. Gli unici due attivi, poi nel secondo tempo cala d’intensità e viene sostituito.

Empoli-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Di testa sfiora l’ennesima rete di questa stagione, ma oggi rimane a secco. Non è servito il suo contributo, meglio preservarlo per momenti più e in bilico.

– dal 75′ MEDHI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Senza il gol la sua partita sarebbe da insufficienza. Entra in due reti nonostante l’ingiustificata assenza per più di 60 minuti. Chiude con l’assist per Frattesi e il terzo gol della serata.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Senza l’espulsione in casa Empoli non sembrava un’Inter così ispirata. Fortunato negli episodi, sia con il rosso che con il primo gol della serata di Davide Frattesi. Si ritorna a non subire gol e tiri verso la porta, solo uno di Solbakken ad inizio partita. Passo in avanti rispetto alla Juventus, ma era il minimo dopo la grande delusione del weekend. Si riparta dal Castellani, alla svelta!

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di D’Aversa

EMPOLI – Vasquez 5.5; Goglichidze 4, Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6 (Sambia S.V.), Maleh 5.5 (Henderson 6), Anjorin 6 (Pezzella 6), Cacace 5.5; Fazzini 6.5, Solbakken 6 (De Sciglio 6); Colombo 6 (Pellegri 6) All. D’Aversa 6