Como-Inter 0-2, pagelle: Zalewski e de Vrij i migliori! Doppio 7

L’Inter ha vinto per 2-0 la sua ultima partita di campionato contro il Como per 2-0. Il migliore in campo è Nicola Zalewski ispiratissimo, dietro Stefan de Vrij. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Non è chiamato a interventi clamorosi. Partita di ordinaria amministrazione, si sporca i guanti a malapena.

Como-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5.5 – Fa qualche errore di natura tecnica e nei primi minuti soffre il pressing molto aggressivo del Como. C’è preoccupazione per il suo infortunio.

– dal 59′ FRANCESCO ACERBI 6 – Aggiunge minuti nelle gambe per arrivare al meglio alla finale.

STEFAN DE VRIJ 7 – Segna il tredicesimo gol su calcio d’angolo dell’Inter in campionato e decide il primo tempo di Como-Inter. Sempre pronto quando viene chiamato in causa, stagione top!

CARLOS AUGUSTO 6 – Non forza giocate e fila liscia la sua partita. Si invola anche in inserimenti centrali come al minuto 79, ma non segna con il tiro di piede debole.

Como-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Arriva sul fondo due volte, la prima gli viene tolto un gol sulla linea e la seconda sfiora l’assist sul secondo palo per Zalewski. Bene così!

KRISTJAN ASLLANI 6 – Sbaglia poco e rischia anche meno con la palla tra i piedi. Gioca corto e rimane comunque pulito nella gestione del possesso contro il pressing avversario.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Inizia la partita con un’ammonizione e non alza mai i ritmi abbastanza. Il Como pressa alto e lui prende pochi palloni e si accontenta di poche responsabilità.

– dal 59′ NICOLÒ BARELLA 6 – Difficile da giudicare la sua partita, entra solo per tenere il ritmo nelle gambe in vista della finale.

NICOLA ZALEWSKI 7 – Corre, strappa in verticale, dà qualità alla manovra e mette in difficoltà in maniera continua il Como. Comincia a diventare un fattore importante nell’Inter di Inzaghi e merita assolutamente il riscatto dalla Roma.

– dall’80’ LUKA TOPALOVIC S.V.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Più in forma del solito rispetto agli ultimi mesi. Trova l’assist vincente già nei primi minuti, Perrone toglie la gioia del gol a Darmian.

– dal 59′ DENZEL DUMFRIES 6 – Come sempre si crea le occasioni per essere pericoloso sul fondo. Non serve però per il risultato finale.

Como-Inter, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 6.5 – La sua esperienza all’Inter in campionato finisce con tutto il potenziale sprecato e mai mostrato a pieno. Segna un gol bello e ricco del suo repertorio, peccato che arrivi in un momento inutile e troppo tardi per cambiare la storia.

MEHDI TAREMI 5 – Chiude come aveva iniziato la stagione. Senza gol, con un gol divorato davanti a Reina nel primo tempo. Non basta l’espulsione guadagnata a fine primo tempo per la sufficienza.

– dal 72′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Non dà profondità e non viene mai servito dai compagni nel corso dei suoi venti minuti in campo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – L’Inter fa la sua partita e vince senza particolari patemi, sfruttando ancora una palla inattiva e l’espulsione di Reina alla fine del primo tempo. Il giudizio sul campionato è nettamente insufficiente, quello sulla partita di oggi no. Per il giudizio definitivo infine si aspetterà la finale di Champions League: da 90 minuti dipende tutta la storia di Inzaghi da allenatore nerazzurro.

Le pagelle degli avversari: il Como di Fabregas

COMO – Reina 4; Vojvoda 5, Van der Brempt 6, Smolcic 6, Valle 5.5; Caqueret 6 (Butez 6), Perrone 6.5, Da Cunha 6; Paz 6.5, Douvikas 5.5, Strefezza 6 All. Fabregas 6