Cagliari-Inter, le pagelle: Lautaro Martinez super, 8! Dzeko 5, Barella così così

Cagliari-Inter è terminata 1-3. La doppietta di Lautaro Martinez, dopo il gol di Darmian in apertura, valgono gli ultimi tre punti esterni della stagione. E l’argentino è nuovamente il migliore in campo. Tutt’altra serata per il compagno di reparto Dzeko, che si impone come peggiore. La squadra di Inzaghi evita la festa rossonera con una settimana di anticipo. Di seguito le pagelle di Cagliari-Inter in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 6 – Spettatore non pagante fino al bel gol di Lykogiannis, che lo coglie impreparato. Bravo a non fare fallo su Keita Baldé in uscita.

Cagliari-Inter, le pagelle dei difensori

MILAN SKRINIAR 7 – Gli annullano un gol solo perché non sa nemmeno lui come entra in porta con la palla. In difesa stavolta non traballa.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Non soffre mai particolarmente gli attaccanti del Cagliari. E ci rimette anche una fasciatura alla testa.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Rientra da titolare e fa il suo con qualità e sicurezza, pur non reggendo fino al 90′ dopo l’infortunio.

– Dal 70′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Solito ingresso nel finale per gestire il vantaggio in sicurezza.

Cagliari-Inter, le pagelle dei centrocampisti

MATTEO DARMIAN 7.5 – Il gol del vantaggio è bellissimo. La prestazione nel complesso è all’altezza, ma Inzaghi non si fida perché è già ammonito.

– Dal 58′ DENZEL DUMFRIES 6 – Meno “vistoso” del solito ma di sicuro non demerita. E in pieno recupero il palo gli nega un gol forse insperato.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Sente troppo la partita casalinga? Bene solo il lancio lungo che Lautaro Martinez trasforma in gol. Inzaghi fa bene a sostituirlo prima che sia troppo tardi. Inutile il nervosismo post-cambio.

– Dal 58′ ROBERTO GAGLIARDINI 6.5 – Non ha bisogno di brillare con chi gli sta intorno, eppure piazza uno splendido assist da seconda punta per il tris di Lautaro Martinez. Mezzo voto in più per questo motivo.

MARCELO BROZOVIC 6 – Altra prestazione da massima resa e minimo sforzo. Ci si aspetta sempre di più ma – ormai – deve essere un promemoria soprattutto per la prossima stagione.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Il migliore in mezzo al campo. Di nuovo. Fa un po’ tutto.

IVAN PERISIC 7 – Stavolta non segna ma il gol del vantaggio è per metà suo: il cross dalla sinistra è ottimo. Solita riflessione: Gosens non entra per una manciata di minuti nemmeno a Cagliari, quindi…

Cagliari-Inter, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 5 – Impresentabile in questo finale di stagione. E non si può dire nemmeno che sia colpa sua, anzi. Per fortuna ci pensa Lautaro Martinez ai gol… Stanco. Il peggiore.

– dal 70′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Ormai è inutile chiedergli i gol e ciò lo fa partire già con mezzo punto in meno. Un paio di buoni spunti non mancano mai. Troppo poco.

LAUTARO MARTINEZ 8 – Dimostra di vedere la porta meglio di tutti. E in tutti i modi. Lo ferma solo il palo, Cragno dopo l’ennesimo tentativo nello specchio della porta non può nulla. Una doppietta che vale tre punti. Il migliore.

– Dall’86’ ALEXIS SANCHEZ SV – Ennesima passerella finale a partita ormai chiusa (e vinta).

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 7 – Altro giro, altra corsa. A Cagliari il jolly inzaghiano si chiama Darmian, confermato titolare e decisivo addirittura con un gol. L’Inter non rischia mai davvero di tornare a casa senza i tre punti. Tutto rinviato all’ultima giornata? Più che dall’Inter, dipende tutto dal Milan… anzi, dal Sassuolo. Secondo.

I voti degli avversari: il Cagliari di Agostini

CAGLIARI 5.5: Cragno 6; Bellanova 5.5, Ceppitelli 5, Altare 5 (dal 79′ Carboni 5), Lykogiannis 6.5; Marin 6 (dal 79′ Baselli 5.5), Grassi 6, Dalbert 5.5 (dall’86’ Pereiro SV); Rog 5 (dal 56′ Nandez 6); Joao Pedro 5.5, Pavoletti 5 (dal 56′ Keita Baldé 5.5). All. Agostini 5