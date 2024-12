Cagliari-Inter 0-3, pagelle: Barella pittore da 8, difesa 7 per tutti!

L’Inter vince contro il Cagliari con il risultato di 3-0. Nicolò Barella inventa calcio nel secondo tempo, Yann Sommer decisivo tra i pali quando serve. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 7 – L’uscita nel primo tempo sui piedi di Piccoli è decisiva per tenere il momentaneo pari. Anche nella ripresa fa una parata su Felici e un’altra super uscita su Piccoli.

Cagliari-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 7 – Nel primo tempo giganteggia in fase difensiva anche se sembra disattento. Due volte su Piccoli salva, prima di testa poi in scivolata.

STEFAN DE VRIJ 7 – Dalla Juventus in poi è un altro giocatore. In uno contro uno con Piccoli sbaglia solo una cosa: gli lascia le briciole in testa quando mangia sopra di lui. Dominante e decisivo anche in attacco con il rigore conquistato.

ALESSANDRO BASTONI 7 – Inspiegabilmente impreciso nel momento del cross. Si fa perdonare con il gol che apre la serata di festa nerazzurra.

Cagliari-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Non gli arriva mai la palla per provare l’uno contro uno sulla fascia. Scuffet gli nega la gioia del gol dopo un piattone destro sul secondo palo molto buono.

NICOLÒ BARELLA 8 – Prova il tiro al volo di sinistro che ricorda il gol nel 2020 proprio contro il Cagliari, para Scuffet. Nel secondo tempo entra in versione miglior centrocampista al mondo: due assist uno più bello dell’altro per Bastoni e Lautaro Martinez.

– dal 73′ PIOTR ZIELINSKI 6 – Prova il tiro e qualche scambio nello stretto, sembra abbia superato nelle gerarchie ormai Frattesi.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – La palla tagliata sul secondo palo per Lautaro Martinez nel primo tempo è magia. Peccato che venga sprecata dall’argentino. Segna il rigore dello 0-3 sul finale.

– dall’80’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Sbaglia più passaggi del solito ed è una notizia che spiega il primo tempo dell’Inter. Prestazione migliore nella ripresa.

– dall’80’ DAVIDE FRATTESI S.V.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Ogni palla che arriva sul suo sinistro finisce dove non dovrebbe. Non ne fa una giusta e l’Inter, costruendo sulla sua fascia, ne perde nella qualità di gioco.

– dal 73′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra a risultato già acquisito, non deve fare più di tanto.

Cagliari-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Scambia con Lautaro Martinez ed è nel vivo del gioco. Scuffet gli para un tiro al volo impressionante nel primo tempo.

– dal 79′ MEHDI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Sbaglia ancora, anche a porta vuota oggi. Di testa manda alto, poi si rifà con il gol in scivolata su assist di Barella. Che sia la serata che lo rilancia tra i top del campionato.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – Come non premiare un allenatore che ha migliorato una squadra che già aveva vinto lo Scudetto della seconda stella ad aprile scorso? 5 trasferte, 18 gol fatti e 0 subiti con 5 successi consecutivi. A Cagliari non era facile, ha lasciato Lautaro Martinez e ha ricevuto in premio un gol dell’argentino. Ha dominato la ripresa e ha portato l’Inter al primo posto prima dell’Atalanta. ETERNA BELLEZZA!

Le pagelle degli avversari: il Cagliari di Nicola

CAGLIARI – Scuffet 6.5; Zappa 6, Mina 6.5 (Wieteska 4), Luperto 6.5, Obert 6 (Marin 6); Adopo 6, Makoumbou 6 (Viola 5.5); Zortea 6.5, Gaetano 5 (Pavoletti 5), Augello 5.5; Piccoli 5 (Felici S.V.) All. Nicola 5.5