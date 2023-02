Bologna-Inter, pagelle: Brozovic un incubo 4.5, Onana unica sufficienza 6.5

L’Inter perde ancora a Bologna, 1-0 il risultato finale per i rosso-blu (vedi report). I nerazzurri confermano l’andamento pessimo in trasferta, l’unica sufficienza è di André Onana con 6.5. Marcelo Brozovic gioca una partita da incubo, 5.

ANDRÈ ONANA 6.5 – Para il tiro di Cambiaso, poi il cross dello stesso. Si prende dei rischi palla al piede, il dribbling sulla linea di porta al primo tempo è da cuori forti. Sul gol annullato Dominguez lo disturba, incolpevole. I tiri di Dominguez e Barrow sono facili da prendere nel secondo tempo.

Bologna-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5.5 – Dalla parte destra arrivano i pericoli più grandi avversari, non riesce a fermare Ferguson o Soriano e va in difficoltà

STEFAN DE VRIJ 5.5 – L’ammonizione a fine primo tempo è la conclusione di una partita giocata con enormi difficoltà. Cerca di tenere Barrow, ma l’attaccante è in giornata e non è facile il lavoro.

– dal 46′ FRANCESCO ACERBI 5.5 – Sbaglia un passaggio e rischia enormemente in uscita con Barrow. Sul gol non ha grandi responsabilità.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Soffre gli inserimenti di Ferguson, non si propone mai in fase offensiva ed è troppo timido. Nell’unica occasione in cui si è alzato è arrivato il colpo di testa di Lautaro Martinez. Nel secondo tempo perde una palla sanguinosa e rischia di portare il Bologna in vantaggio. Per impostare si allarga e lascia un buco clamoroso sul gol di Orsolini.

– dal 68′ DANILO D’AMBROSIO 5 – Sbaglia il passaggio in uscita, il Bologna riparte e fa gol con Orsolini, ingresso totalmente da dimenticare.

Bologna-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5 – Male, molto male sulla sua fascia. Non è pericoloso in avanti, balla e non poco in difesa. Si stringe troppo quando la palla è dall’altra parte, Soriano è libero di tirare così come Cambiaso di trovare i cross. Tatticamente disastroso, tecnicamente non giudicabile.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Uno dei pochi tiri nerazzurri verso la porta è suo, ma non è convincente la prestazione. Spento e in balia del centrocampo avversario.

– dal 62′ NICOLÒ BARELLA 5.5 – Dà dinamicità al centrocampo, ma con lui non cambia affatto la partita. Non si capisce con D’Ambrosio e dal loro errore nasce il gol del Bologna.

MARCELO BROZOVIC 4.5 – La corsa è di quei giorni in cui sbraccia e sbuffa, sbaglia troppe volte la posizione e le verticalizzazioni per Lukaku. Sul gol annullato del Bologna guarda Barrow e non accorcia per bloccargli la possibilità di tiro, completamente fuori giri. Nel secondo tempo non dà mai ritmo alla manovra, sbaglia passaggi e non è qualificabile.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Recupera diversi palloni, ma sbaglia altrettanti passaggi. Deve ritrovare i movimenti da mezzala, non è più abituato e si vede. Fa gli stessi movimenti di Brozovic e aiuta il pressing del Bologna.

ROBIN GOSENS 5.5 – Fa quel che può sulla fascia, dalle sue parti nascono gli unici pericoli nerazzurri. Chiude bene con il gambone su Orsolini, non soffre l’esterno in grande forma nell’ultimo periodo. Crea due occasioni da gol nel secondo tempo, prima per Calhanoglu poi per Lukaku. Sulla rete di Orsolini sulla sinistra c’è un buco clamoroso, di chi è la responsabilità?

Bologna-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Sbaglia passaggi, sponde e perde palla quando pressato dai difensori del Bologna. Il colpo di testa a fine primo tempo è l’unico assolo di una partita buia. Nella ripresa non tocca un singolo pallone e chiude così il match

ROMELU LUKAKU 5.5 – Dov’è? Gioca Lukaku nel primo tempo? Due volte pescato in fuorigioco, non aiuta in fase di non possesso e non aiuta in appoggio quando l’Inter ha la possibilità di uscire. Non vede palla e non entra mai in partita. Nel secondo tempo lavora bene in un’occasione e crea la palla da gol che porta al tiro di Calhanoglu. Una conclusione sul cross di Gosens, centrale per Skorupski.

– dal 63′ EDIN DZEKO 5.5 – Entra, viene incontro e sbaglia appoggio per Dumfries. Nonostante l’episodio dà di più rispetto a Lukaku, arriva al tiro con il sinistro al volo. Non cambia la partita, si adegua alla mediocrità dei compagni.

– dall’83’ VALENTIN CARBONI S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – Scende in campo una squadra inguardabile, senza mordente e voglia di vincere. Le distanze in campo tra i reparti sono sballate, la squadra è lunga e soffre il possesso palla del Bologna. Ferguson e Dominguez mettono in difficoltà il centrocampo nerazzurro, che non legge mai gli inserimenti e i movimenti degli avversari. Gli undici non occupano bene il campo, non sono mai pericolosi e giocano una delle partite peggiori della stagione. Settima sconfitta in Serie A, questa volta non ci sono scuse. Oggi è tutto un completo disastro.

Le pagelle degli avversari: il Bologna di Motta

BOLOGNA – Skorupski 6; Posch 6.5, Sosa 6, Lucumi 6, Cambiaso 6.5; Schouten 6.5 (Medel S.V.), Dominguez 6.5; Orsolini 7 (Aebischer S.V.), Ferguson 7 (Moro S.V.), Soriano 6.5 (Kyriakopoulos S.V.); Barrow 6.5 (Raimondo S.V.) All. Thiago Motta 8