Bologna-Inter 1-0, pagelle: Correa flop 4.5, Bisseck sciagura 4!

L’Inter ha perso per 1-0 contro il Bologna e lo ha fatto subendo un gol al 94′. Joaquin Correa è un flop assoluto, Yann Bisseck una sciagura nel finale. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – La rovesciata di Orsolini è qualcosa di clamorosamente inaspettato. Non può mai pararla e non riesce infatti.

Bologna-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Fa una chiusura decisiva nel primo tempo sul tiro a colpo sicuro di Dallinga. In marcatura non abbassa mai l’attenzione e gioca una gran partita.

FRANCESCO ACERBI 6 – Contro Dallinga ha vita non proprio facile. Lo mette più in difficoltà del previsto, però porta a termine il compito e lo ferma nei momenti più importanti.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – La sfida contro Ndoye vale il prezzo del biglietto! Continui scontri e uno contro uno in cui il difensore ha la meglio sfruttando la sua fisicità.

– dal 65′ FEDERICO DIMARCO 5.5 – La marcatura su Orsolini la perde per la deviazione di Bisseck, ma rimane comunque troppo distante.

Bologna-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Dominguez è una mina vagante e da un momento all’altro può tirar fuori un coniglio dal cilindro. L’esterno dell’Inter controlla con grande autorevolezza.

– dall’88’ YANN BISSECK 4 – Quando entra nei minuti finali fa sempre un disastro. Anche oggi spizza la palla e compie un assist perfetto per Orsolini. Sta costando troppi punti all’Inter in questa stagione.

NICOLÒ BARELLA 6 – Non è una delle sue giornate migliori, fa comunque meglio degli altri due titolari nel suo reparto. Qualche guizzo di qualità, niente di più.

HAKAN CALHANOGLU 5.5 – Sbaglia un passaggio per partire velocemente, fa ammonire Mkhitaryan nel primo tempo. Odgaard lo segue ovunque e il turco non trova lo spazio per esprimersi.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Qualche errore di troppo nel primo tempo nei passaggi, poi l’ammonizione che però non è sua responsabilità. Il fatto grave è che salterà la Roma.

– dal 65′ DAVIDE FRATTESI 6 – Chiude un tiro pericoloso di Miranda in area di rigore, non fa però quello per cui è entrato. Non si inserisce mai in area avversaria.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Sbaglia molto probabilmente le due giocate che avrebbero potuto dare il vantaggio all’Inter. Prima il colpo di testa in area di rigore su angolo, poi il passaggio ancora dentro l’area in un’azione in cui avrebbe dovuto tirare.

Bologna-Inter, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 4.5 – Non sfrutta l’occasione da titolare. La posizione è quella giusta, gli manca la cattiveria per incidere. Il tiro del secondo tempo è scellerato, un incubo che fa capire l’assenza di alternative in attacco…

– dal 69′ MEHDI TAREMI 5 – Ennesimo ingresso insufficiente, non segna neanche a porta vuota quando ha l’occasione.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Si sbatte, gioca molto spalle alla porta e aiuta i compagni. La stanchezza comunque si fa sentire e contro Lucumi non vince il duello.

– dall’88’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Meglio di così oggi non si poteva fare. La sua Inter regge molto bene per 80 minuti, poi soffre nel finale perché la squadra non ne ha più. I cambi non danno nulla, anzi fanno danni e portano i nerazzurri a perdere contro il Bologna. Rimboccarsi le maniche e lavorare per fare meglio, ma la rosa è stanca e l’allenatore dovrà tirar fuori ancora un coniglio dal cilindro.

Le pagelle degli avversari: il Bologna di Italiano

BOLOGNA – Ravaglia 6; Holm 6.5, Beukema 6.5, Lucumí 7, Miranda 6.5; Aebischer 6 (Moro SV), Freuler 6; Ndoye 5.5 (Orsolini 9), Odgaard 6, Dominguez 5.5 (Cambiaghi 6.5); Dallinga 5.5 All. Italiano 7