Bayern Monaco-Inter 1-2, pagelle: serata storica, due giocatori da 9!

L’Inter vince contro il Bayern Monaco in maniera eroica e lo fa con il risultato di 2-1. Non ce n’è uno sotto la sufficienza, tre voti altissimi a coronare una notte magica. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 7 – Sempre attento tra i pali, parate non complicate ma importanti per dare sicurezza al reparto. Con la palla tra i piedi poi è una certezza: sbaglia poco e dà il via all’azione del gol dell’1-0.

Bayern Monaco-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – L’insufficienza forse sarebbe ingenerosa, però quell’errore nel primo tempo ha rischiato di mettere in salita la serata. Il francese ha quasi replicato il disastro di Madrid di un anno fa e da un giocatore della sua esperienza internazionale non ci si aspetta questo. Nella ripresa ci mette tutto e difende ad oltranza come avrebbe dovuto fare!

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Soffre tremendamente Kane dal primo all’ultimo minuto, è una lotta uomo a uomo senza esclusione di colpi. L’attaccante non segna e la sufficienza la merita il suo avversario difensore!

ALESSANDRO BASTONI 8.5 – Il giocatore più pericoloso dell’Inter, colui da cui parte ogni azione offensiva nerazzurra. Nella ripartenza che porta alla rete anticipa Olise e lancia Carlos Augusto perfettamente. Negli ultimi minuti è cotto, non molla comunque mai.

Bayern Monaco-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Tecnicamente non fa una partita eccelsa, ma va premiato assolutamente il sacrificio. Nella quarta partita consecutiva dal primo minuto non compie un singolo errore e va benissimo così.

– dal 79′ YANN BISSECK 6 – Forse stringe troppo in occasione del gol avversario, ma quando la palla è alta aiuta con i suoi colpi di testa per far uscire la squadra.

NICOLÒ BARELLA 9 – Magico nell’assist per Lautaro Martinez nel primo tempo. Lucido e velocissimo nel pensiero con la palla tra i piedi, con cui mette in difficoltà il centrocampo del Bayern Monaco. All’88’ fa un’altra giocata fenomenale di esterno e dà il via al gol decisivo.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Nei primi 15′ non si muove e viene seguito a uomo da Guerreiro. Dopo spazia, si prende grande spazio e si crea anche due occasioni per segnare da fuori area. Intelligente e paziente nell’aspettare il momento giusto per salire in cattedra.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Non molla un centimetro senza palla e tiene comunque alta la qualità delle sue giocate. In raddoppio sullo scatenato Olise diventa fondamentale.

– dal 74′ DAVIDE FRATTESI 7.5 – Il destino vuole che decida la partita colui che sta vivendo il momento più difficile. Cinque palloni toccati, il gol della stagione nella gara d’andata di Monaco!

CARLOS AUGUSTO 9 – Più di una riserva, più di una seconda linea, un titolare assoluto. Sfiora il gol con una bomba di sinistro, fa il cross che porta al gol di Lautaro Martinez. Decisivo nei momenti decisivi, come nel secondo tempo al minuto 88 quando mette in porta Frattesi con l’assist!

Bayern Monaco-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Si vede che non sta bene, che fatica a scattare e puntare i difensori nell’uno contro uno. Fa però ciò che serve per far segnare Lautaro Martinez: l’assist di tacco sul primo palo è poetico.

LAUTARO MARTINEZ 8.5 – Leader incredibile! Non è solo il gol a coronare la sua prestazione totale, ma il lavoro in fase di non possesso e il grandissimo aiuto ai compagni anche nel recupero dei palloni. Aggredisce, morde gli avversari e dà l’esempio giusto a tutta la squadra. Dopo un’ora di gioco è stanchissimo, resiste fino alla fine nonostante la fatica.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – Fino al 60′ è un’Inter stellare che gioca alla pari del Bayern Monaco. Occasioni, il vantaggio di Lautaro Martinez, il possesso dal basso con Sommer uomo in più a cercare le punte. Poi la mezz’ora di sofferenza assoluta con una squadra completamente stanca. Mancavano Dimarco, Dumfries, c’era Thuram a mezzo servizio, poi fuori da un po’ Taremi e Zielinski. Non c’erano sostituti a centrocampo, non ce n’erano in attacco. L’Inter ha comunque vinto chiudendo il periodo di 4 anni di imbattibilità in casa degli avversari. Un’impresa che richiede continuità per la semifinale.

Le pagelle degli avversari: il Bayern Monaco di Kompany

BAYERN MONACO – Urbig 6.5; Laimer 5.5, Kim 5 (Boey 6), Dier 5.5, Stanisic 6; Kimmich 6, Goretzka 6.5; Olise 7, Guerreiro 5.5 (Gnabry 6.5), Sané 5.5 (Muller 7); Kane 4.5 All. Kompany 6