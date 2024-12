Bayer Leverkusen-Inter 1-0, pagelle: Bastoni da incubo 5, Inzaghi idem

L’Inter perde la prima partita di UEFA Champions League contro il Bayer Leverkusen con il risultato di 1-0. Alessandro Bastoni è il peggiore in campo, Simone Inzaghi lo accompagna. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 6 – Non soffre sui corner nonostante lo schema dei tedeschi, sul gol non può fare nulla. Battezza l’angolo ma Mukiele tira centrale.

Bayer Leverkusen-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 6.5 – Nel primo tempo va due volte in area di rigore del Leverkusen e crea pericoli di testa. In difesa è una roccia, dalla sua parte non passa nessuno.

STEFAN DE VRIJ 7 – Una autentica diga al centro della difesa. Salva un gol in scivolata prima che l’attaccante tiri, domina Tella e fa un’altra partita da grande giocatore.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Scivola e lascia spazio libero a Mukiele per segnare. Un suo rinvio scellerato verso il centro dell’area provoca la più grande occasione del Bayer Leverkusen. Oggi disastroso.

Bayer Leverkusen-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Nonostante abbia Grimaldo da marcare difensivamente non ne sbaglia neanche una. Fa il suo compito e lo fa al meglio.

DAVIDE FRATTESI 5.5 – Nel primo tempo i suoi inserimenti sono come linfa vitale, nel secondo però sparisce e sbaglia molto tecnicamente.

– dal 66′ NICOLÒ BARELLA 5.5 – Fa crossare Wirtz nell’azione decisiva che porta al gol avversario. Ingresso negativo.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Recupera tantissimi palloni, segue a uomo Wirtz e poche volte lo lascia libero. Indispensabile in fase di non possesso.

PIOTR ZIELINSKI 6 – Viene fuori soprattutto nel secondo tempo con la palla tra i piedi. Dà aria all’Inter girando e prendendosi le responsabilità della manovra.

CARLOS AUGUSTO 5.5 – Male, molto male per diversi minuti contro Frimpong. Inizia in modo pessimo perdendoselo e arriva la traversa di Tella. Non lo regge, in attacco neanche ci arriva.

– dal 56′ FEDERICO DIMARCO 6 – Frimpong non lo mette mai in difficoltà a differenza del compagno brasiliano. Nella sua zona nasce però il gol del Leverkusen.

Bayer Leverkusen-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5.5 – Colui che doveva dare lo sprint in contropiede non si fa vedere mai e si fa mangiare dai difensori avversari. Prestazione opaca.

– dal 66′ LAUTARO MARTINEZ 6 – Si vedono le nette migliorie dal punto di vista fisico. Si gira velocemente e viene a prendere palla dietro, bene.

MEHDI TAREMI 6 – Nel primo tempo con pochi tocchi libera immensi spazi e praterie per le occasioni più grandi dell’Inter. Il fiato dura poco, perché nella ripresa neanche ci si accorge stia giocando.

– dall’85’ MARKO ARNAUTOVIC S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – Una prestazione opaca, brutta, noiosa. L’Inter è irriconoscibile oggi a prescindere dalle assenze, la squadra pensa più al punto che alla vittoria che potrebbe arrivare contro una squadra fragile dietro come il Bayer Leverkusen. I nerazzurri si accontentano del pareggio, si abbassano troppo nel finale e subiscono giustamente il gol dello svantaggio. Non poteva andare diversamente difendendo così per 2/3 di gara.

Le pagelle degli avversari: il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

BAYER LEVERKUSEN – Kovar 6; Tapsoba 6, Tah 6.5, Hincapié 6.5; Mukiele 7, Palacios 6, Xhaka 7, Grimaldo 6 (Garcia S.V.); Frimpong 6.5, Tella 5.5 (Terrier S.V.), Wirtz 6.5 (Andrich S.V.) All. Xabi Alonso 7