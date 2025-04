Barcellona-Inter 3-3, pagelle: Dumfries folle 9.5, Dimarco nullo!

L’Inter pareggia ed esce con rimpianti dalla trasferta di Barcellona: 3-3 il risultato finale. Denzel Dumfries un’altra categoria, malissimo invece Federico Dimarco. Le pagelle del match di Champions League.

YANN SOMMER 6 – Nel primo tempo tiene in piedi l’Inter con parate non da sottovalutare, come quella su Olmo. Nel terzo gol del Barcellona è sfortunatissimo e la palla gli finisce sulla schiena.

Barcellona-Inter, pagelle – DIFESA

YANN BISSECK 5.5 – Coraggioso con la palla tra i piedi soprattutto nel secondo tempo, ma non è una novità. Non è nemmeno una novità che perda una marcatura decisiva, stavolta quella sul momentaneo 2-2 su Raphinha.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Soffre e non poco la velocità degli avversari, soprattutto di Ferran Torres che sul 2-2 gli passa alle spalle con troppa facilità.

ALESSANDRO BASTONI 5 – Nel primo tempo rischia più volte il disastro in impostazione ed è lui che avrebbe dovuto dare qualità alla fase di possesso. Non aiuta Dimarco su Yamal ed è troppo statico sul tiro dell’esterno che ha portato all’1-2.

Barcellona-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 9.5 – Ci mette 30 secondi per iscriversi al tabellino con un assist perfetto per Thuram. Poi segna anche con una rovesciata clamorosa dagli sviluppi di corner. Mancava, mancava tremendamente a Simone Inzaghi. E nel secondo tempo replica con la doppietta di testa, non ha senso!

– dall’81’ MATTEO DARMIAN 6.5 – Entra per dare solidità alla fase difensiva, fa due chiusure perfette in area di rigore e basta questo.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Dà inizio all’azione del momentaneo 1-0 nerazzurro con un cambio di gioco perfetto verso la destra. La qualità che fornisce nella fase di possesso è fondamentale nel corso del match, non perde la testa.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Il suo tocco c’è, come sempre. Batte l’angolo e sigla l’assist del momentaneo 3-2 dell’Inter. Olmo poche volte si libera del turco, che lo segue ovunque.

– dal 71′ DAVIDE FRATTESI 6 – Serve con un tacco di grande qualità Dumfries in area di rigore, dà una mano nel forcing finale del Barcellona e strappa una sufficienza.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Passivo sull’azione in solitaria di Yamal in occasione del primo gol del Barcellona. Serviva maggior grinta nel contrasto, si rifà nel secondo tempo con una prestazione di altissimo livello e maestria!

FEDERICO DIMARCO 4.5 – Yamal lo prende in giro, lo fa girare a vuoto e nel primo tempo lo umilia quasi. Si aggiunge alla sua insufficiente prestazione difensiva anche l’errore sotto porta ad inizio ripresa con il destro.

– dal 55′ CARLOS AUGUSTO 6 – Le diagonali a chiudere i cross del Barcellona sono perfette. Fa tanto di più rispetto al compagno uscito.

Barcellona-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Poco presente nel corso del match, ma segna con un colpo di tacco di classe assoluta. Che stia poco bene è chiaro dallo scatto dove viene recuperato da Cubarsì.

– dall’81’ PIOTR ZIELINSKI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Fisicamente non è proprio in partita. Si vede che la condizione non è delle migliori e si fa vedere poco nel primo tempo. Viene sostituito per un risentimento ed esce disperato.

– dal 46′ MEHDI TAREMI 5.5 – Spalle alla porta fa un buon lavoro e imbuca diverse volte i compagni in ripartenza. Forse paga l’eccessiva lentezza, non aiuta mai in fase di non possesso.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – La prepara come meglio non può: difesa bassa e ripartenza in velocità con la qualità e la velocità di Dumfries. Segna tre gol e ne subisce altrettanti, ma è da mettere in conto contro una squadra così forte. Uscire da Barcellona con un pareggio è oro, adesso è tutto nelle mani dell’Inter ed è merito dell’allenatore che ha sbagliato pochissimo questa sera.

Le pagelle degli avversari: il Barcellona di Flick

BARCELLONA – Szczesny 6; Kounde 6 (Garcia 6), Cubarsì 5.5, Martinez 5, Martìn 4.5 (Araujo 5.5); de Jong 6, Pedri 6.5; Yamal 9, Olmo 5 (Lopez 6), Raphinha 7; Torres 7.5 All. Flick 6.5