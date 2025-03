Atalanta-Inter 0-2, pagelle: Acerbi comanda 8, Carlos Augusto segue

L’Inter vince contro l’Atalanta con il risultato di 2-0 e fa il colpaccio al Gewiss Stadium. Francesco Acerbi è un comandante e domina il capocannoniere, Carlos Augusto è decisivo. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6.5 – La sua unica parata degna di nota è quella su Pasalic. Parte qualche metro avanti, torna indietro e manda in corner con il palmo della mano.

Atalanta-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 7 – Uno contro uno con Lookman per tutta la partita, ogni tanto aiutato in raddoppio. Si fa fregare solo una volta nel primo tempo, gli prende le misure e dimostra il motivo per cui è ancora reputato il titolare.

FRANCESCO ACERBI 8 – Anticipa Retegui in ogni modo possibile: testa, gamba alta, piede rasoterra, se ne inventa di qualsiasi per far impazzire l’attaccante che finisce la partita prima in preda ad una crisi di nervi. Lui è il migliore in campo, lui è il comandante di cui tanto si è sofferta l’assenza.

ALESSANDRO BASTONI 7 – L’espulsione non cancella una partita da regista aggiunto e difensore di altra categoria. Non abbassa mai la guardia, è il primo ad aggredire e lo fa sempre con i tempi giusti.

Atalanta-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Una delle poche prestazioni sottotono post-rinnovo di contratto. Si può giustificare vista anche la stanchezza per l’ennesima partita consecutiva in questo periodo.

– dal 64′ YANN BISSECK 6.5 – Gioca da esterno e risponde perfettamente, entrando anche nell’azione del gol con l’appoggio per Barella.

NICOLÒ BARELLA 7 – Ha percorso più di 12 km e non ha mai abbassato la qualità delle sue giocate. Rischia nel primo tempo tenendo troppo palla e perdendola in uscita, si rifà con un assist perfetto per Lautaro Martinez. La gestione dei minuti finali è perfetta.

HAKAN CALHANOGLU 7 – Quanto è bello rivederlo al top della sua condizione fisica! Nonostante la marcatura a uomo di Pasalic incide sulla partita in fase di non possesso, aiutando in raddoppio su Lookman e correndo tante volte all’indietro. La ciliegina sulla torta è l’angolo battuto precisamente sulla testa di Augusto.

– dal 90′ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Tecnicamente pulito, mai in difficoltà e soprattutto fondamentale senza il pallone tra i piedi. Enorme sacrificio che lo costringe alla sostituzione prima del 90′.

– dal 75′ DAVIDE FRATTESI 5.5 – Sarebbe anche entrato bene, recuperando diversi palloni e facendo rifiatare l’Inter. Sbaglia però un’occasione clamorosa a tu per tu con Carnesecchi.

CARLOS AUGUSTO 8 – La sua crescita in questa stagione è innegabile e si riassume tutta nei 90 minuti di Bergamo. Segna il terzo gol in campionato e stavolta conta per i tre punti più importanti dell’anno.

Atalanta-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Sembra tornato ai livelli della prima parte di stagione. Mette in difficoltà Hien e lo mangia, però sbaglia il colpo dello 0-1 in maniera clamorosa.

– dal 90′ MEHDI TAREMI S.V.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Sparisce dal campo alla mezz’ora dopo un ottimo lavoro spalle alla porta. Il passaggio per Thuram è folle solo a pensarlo, poi però non dà continuità e si vede poco. Torna in mezzo ai compagni nel momento decisivo, firmando il definitivo 0-2 e segnando finalmente in uno scontro diretto.

– dal 90′ JOAQUIN CORREA S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 9 – Gli si chiedeva la vittoria nello scontro diretto e finalmente è arrivata nella giornata più determinante. Allunga sul Napoli a +3 e lo fa anche sull’Atalanta lasciandola a -6. L’Inter non rischia mai di prendere gol, gli xG dell’Atalanta si fermano sotto il 0.40 e il successo mostra tutto il potenziale di questa squadra. La corsa scudetto diventa forse a due, l’allenatore farà la differenza e per ora sta vincendo Simone!

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Carnesecchi 6.5; Djimsiti 5.5 (Samardzic 5.5), Hien 5, Kolasinac 6; Bellanova 5 (Ruggeri 5.5), de Roon 5.5, Ederson 4, Zappacosta 6; Pasalic 5.5 (De Ketelaere 6), Lookman 6 (Brescianini 6), Retegui 4.5 (Maldini 5.5) All. Gasperini 4.5