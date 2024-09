Pagelle Udinese-Inter (2-3), Dimarco ispira e sfonda! Due 5,5 – CdS

Vittoria meritata dell’Inter contro l’Udinese, nonostante il risultato dica solamente 2-3. Dimarco molto ispirato sia in fase di possesso che di non possesso. Le pagelle di Udinese-Inter stilate dal Corriere dello Sport.

ISPIRATO – Successo di estrema importanza dell’Inter contro l’Udinese al Bluenergy Stadium. I nerazzurri dovevano vincere dopo il derby perso contro il Milan e lo hanno fatto meritatamente. A Udine poteva finire anche con un risultato molto più largo, ma complice qualche imprecisione sottoporta e un paio di errori individuali in difesa (ancora), alla fine l’Udinese ha tenuto in vita il match fino al 90′. Ispiratissimo Federico Dimarco, che dopo la rete nel derby, ha messo a referto un assist per la rete di Lautaro Martinez. All’esterno, il Corriere dello Sport ha dato un bel 7 in pagelle. Gli altri voti di Udinese-Inter.

Pagelle Udinese-Inter 2-3, Frattesi come Dimarco. Due rimandati

PAGELLE – Prestazione dell’Inter nel complesso positiva, come attestato anche dalle pagelle del Corriere dello Sport. Oltre al 7 per Dimarco, anche Frattesi si becca lo stesso voto. Poi si va dal 6,5 di Inzaghi, Darmian, Calhanoglu e Thuram al 6 dei vari Sommer, Bastoni, de Vrij, Mkhitaryan, Zielinski e Carlos Augusto. Il migliore ovviamente Lautaro Martinez con un bellissimo 7,5. Ci sono due rimandati in difesa: Bisseck e Acerbi. Entrambi protagonisti in negativo sui gol dell’Udinese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno