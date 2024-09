Pagelle Udinese-Inter (2-3): Bisseck e altri tre sotto il sei! Un 7 – TS

L’Inter ha trionfato sul campo dell’Udinese, vincendo 2-3. Yann Aurel Bisseck non promosso da Tuttosport. Queste le pagelle di Udinese-Inter.

RIMANDATI – L’Inter ha subito rialzato la testa, dopo la sconfitta amara nel derby contro il Milan. I nerazzurri hanno trionfato 2-3 sul campo dell’Udinese. Una vittoria meritata, nonostante ancora qualche svarione difensivo preoccupante. La squadra di Simone Inzaghi è salita a quota 11 punti in campionato e martedì sarà di scena a San Siro contro la Stella Rossa in Champions League. Tuttosport ha stilato le pagelle della partita del Bluenergy Stadium. Rimandati quattro giocatori nerazzurri: Bisseck, Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto e Stefan de Vrij. Per loro nemmeno la sufficienza, ma un 5,5. Di seguito il resto delle pagelle di Udinese-Inter.

Pagelle Udinese-Inter, Lautaro Martinez super: 7,5!

IL RESTO – A parte i quattro citati sopra, per il resto le pagelle stilate dal quotidiano torinese sono positive. Serviva la trasferta a Udine per rivedere il vero Lautaro Martinez. Il Toro si è beccato un bel 7,5. Mezzo punto in meno per Davide Frattesi. Il centrocampista ha sostituito Nicolò Barella alla grande, segnando il gol del vantaggio dopo 50″. Poi vari 6,5: da Marcus Thuram a Matteo Darmian fino ad arrivare a Federico Dimarco. Sufficienza, invece, per Yann Sommer, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Mehdi Taremi. Stesso voto anche per mister Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Rudi Buset