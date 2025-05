Pagelle Torino-Inter (0-2): Zalewski mosca, Taremi ancora bene – CdS

Le pagelle di Torino-Inter 0-2, partita valevole per la trentaseiesima giornata di campionato. Molto bene sia Zalewski che Mehdi Taremi.

PRESTAZIONE POSITIVA – L’Inter B batte il Torino per 0-2, grazie ad una prestazione seria e concreta. Simone Inzaghi voleva una risposta dai giocatori meno utilizzati ed ecco che questa è arrivata puntualmente. Nicola Zalewski e Kristjan Asllani, autori dei due gol, hanno permesso alla Beneamata di regolare la squadra di Paolo Vanoli, che in questo 2025 in casa non aveva ancora mai perso. E nelle pagelle stilate dal Corriere dello Sport, per i nerazzurri spuntano solamente voti positivi. Il migliore è appunto il polacco che si prende un ottimo 7,5. Ma anche l’albanese gioca benissimo in mezzo al campo: 7.

Le pagelle di Torino-Inter 2-2: Zalewski MVP ma anche Taremi cresce

PAGELLE – Non solo Zalewski, ma Torino-Inter conferma anche la crescita di Mehdi Taremi in queste ultime settimane. L’iraniano sfodera un’altra prestazione convincente, guadagnandosi anche il rigore del 2-0 poi firmato da Asllani. Il Corriere gli assegna un buon 7. Poi partita da 6,5 per i vari Josep Martinez, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Joaquin Correa. Sufficienza per Bisseck, Dumfries, Bastoni, Darmian, Zielinski, Carlos Augusto e Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno