Pagelle Torino-Inter (0-2): Martinez presente! Uno sotto il 6 – TS

Vittoria autorevole dell’Inter contro il Torino per 0-2. E nelle pagelle di Torino-Inter, stilate da Tuttosport, premiata la prestazione di Josep Martinez. C’è anche un rimandato.

SUCCESSO – L’Inter vince a Torino e complice anche il pari del Napoli col Genoa si porta a meno uno dagli azzurri ad appena due giornate dal termine del campionato. Ergo: tutto è ancora aperto per quanto riguarda lo scudetto. La vittoria contro i granata è costruita grazie ai gol di Nicola Zalewski e Kristjan Asllani e alla prodezza di Josep Martinez su Ché Adams nel primo tempo, che vale al portiere spagnolo, secondo di Yann Sommer, il 6,5 in pagella. La prestazione della squadra di Simone Inzaghi è lucida e seria, nonostante ci fossero in campo tantissime seconde linee. Il tecnico voleva una risposta e l’ha ricevuta nel migliore dei modi. Quanto alle pagelle di Torino-Inter, c’è solo un rimandato: Joaquin il Tucu Correa.

Le pagelle di Torino-Inter 0-2: Martinez da 6,5 e Correa nemmeno a sufficienza

VOTI – Dal 6,5 di Pepo Martinez al 5,5 di Correa, che sbaglia tantissimo, soprattutto nel secondo tempo, dove ha più volte la palla del 3-0. Zalewski si prende un grande 7,5; mentre per Asllani mezzo punto in meno, 7. Poi 6,5 per Bastoni, de Vrij, Dimarco e Calhanoglu. Mentre sono da sufficienza il resto della compagnia: da Bisseck e Carlos Augusto, passando per Barella, Zielinski e Taremi. Ok anche l’ex Darmian (6).

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti